La donna che ha causato il contagio di massa all'ospedale di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, ricoverata lì tra il 1° e il 3 aprile, dopo essere stata trasferita all'ospedale del Mare ha infettato almeno 4 infermieri del reparto di ematologia della struttura, sita alla periferia est di Napoli. Il personale medico venuto a contatto con lei, che ha cominciato a manifestare i sintomi, è stato messo in autoisolamento domiciliare. Quella verificatasi all'ospedale del Mare è una situazione allarmante, si teme infatti che anche in questo ospedale possa avvenire un contagio di massa così come accaduto in quello di Pozzuoli.

Una situazione difficile, davvero delicata per la struttura dove, per giunta, sono terminati anche i tamponi e i test veloci.

La donna che ha contagiato il personale di due ospedali

Il contagio a catena è cominciato quando una donna, risultata in maniera errata negativa ad un primo test, è stata ricoverata nell'arco di tempo dall'1 al 3 aprile al Santa Maria Delle Grazie. Qui ha contagiato in massa 23 infermieri e 6 pazienti. Questi quelli risultati positivi al Coronavirus fino ad oggi. Dopo la massiccia diffusione del virus tra personale e pazienti, la donna è stata poi trasferita all'ospedale del Mare.

Il contagio collettivo è avvenuto anche a causa della pessima organizzazione della struttura, in quanto non erano ancora state realizzate le corsie separate per distanziare i pazienti affetti dal virus da quelli saturi. Secondo quanto riportato da Fanpage, al nosocomio di Napoli est sono stati contagiati 4 infermieri appartenenti al reparto di ematologia.

La situazione all'ospedale del Mare

Il 15 aprile sono risultati positivi 4 infermieri venuti a contatto con la donna.

Altri tra il personale medico, che hanno cominciato a manifestare alcuni sintomi sospetti, si sono messi in auto quarantena cautelativa presso la propria abitazione. L'intero reparto di ematologia è stato chiuso tempestivamente e sottoposto alle dovute procedure di sanificazione degli ambienti. La donna che ha generato il contagio di massa prima a Pozzuoli, in maniera massiccia, e poi a Ponticelli, è stata trasferita ancora una volta.

Attualmente si trova al Covid Center attrezzato al Loreto Mare sito in via Marina. All'ospedale del Mare intanto sono in allerta tutte le persone venute a contatto con lei, infatti altri membri del personale della struttura sono in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi effettuati. La situazione però risulta piuttosto difficile da monitorare data la carenza dei mezzi adeguati per poter verificare l'avvenuto contagio. Questo rischia di ripetere quanto già accaduto a Pozzuoli, un contagio di massa. È stato possibile procedere con i soli test sierologici, ma nel corso della giornata sono terminati anche i reagenti.

Senza di questi risulta impossibile procedere con le indagini e verificare le eventuali positività al Covid-19. La situazione all'interno delle strutture ospedaliere rimane dunque critica.