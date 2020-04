Quella che arriva dalla Lombardia è una storia che in questi giorni sta facendo il giro d'Italia. Si tratta della singolare vicenda accaduta a Nazario Nesta, un giovane 28enne di professione macellaio, che il 19 maggio 2019 partì dalla sua residenza in Puglia, a San Nicandro Garganico, per poter fare un tour a piedi in Italia. Sarebbe ritornato a casa una volta terminata la sua avventura. Purtroppo è successo che il nostro Paese, quasi due mesi fa, ha cominciato ad essere investito dalla pandemia provocata dal nuovo coronavirus.

Proprio in quei momenti il ragazzo stava attraversando i boschi della Valtellina, e quando è giunto in un'area verde nei pressi di Chiuro (Sondrio), ha deciso di interrompere momentaneamente il viaggio in quanto la situazione nella regione era piuttosto seria. Nazario ha quindi costruito il suo rifugio, dove si trova tutt'ora.

Il giovane dichiara: 'Sono in quarantenda'

Ai media nazionali il giovane ha dichiarato di essere in "quarantenda", proprio perché la sua vita si svolge in una attrezzatura da campeggio.

Questa sera il Tg1 delle ore 20:00 ha parlato di lui in un servizio apposito nel quale il ragazzo pugliese ha illustrato la sua avventura. Prima di tutto ha piazzato la sua tenda, poi intorno ci ha costruito una vera e propria casa con i legni reperiti in loco, questo in modo da proteggersi meglio dalle eventuali intemperie. "La mia situazione è molto simile a quella che avete in casa - ha dichiarato a Repubblica il 28enne - cioè sono in quarantena, anche se non in casa, ma in un bosco" .

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Al viandante non manca davvero nulla: un "dispenser" da lui stesso costruito gli assicura l'acqua per lavarsi le mani, mentre per potersi fare la doccia e il bucato un maneggio vicino gli ha messo a disposizione un bagno.

Evita di occupare case che possano servire a chi non ne ha una

Nazario Nesta ha motivato la sua scelta di restare nella sua tenda perché non vuole occupare case che, all'occorrenza, possano servire a persone che non ne hanno una.

Nel rifugio c'è anche una piccola cucina, dove Nesta cuoce davvero ogni prelibatezza. Per ricaricare i suoi dispositivi elettronici ha a disposizione un Power Bank, che piazza lì dove è più comodo per lui. Lui documenta sui suoi profili social ogni tappa del suo viaggio, e anche la sua particolare quarantena. Ironicamente ha ribattezzato il suo viaggio "Resto fermo in Italia", ma presto spera di poter ripartire e tornare dalla sua famiglia. Un'avventura davvero singolare quella del 28enne, che in queste ore sta facendo molto parlare sul Web. Lui aveva intitolato il suo viaggio "Disegnando l'Italia".

Quando partì da San Nicandro Garganico fu salutato a festa da tutta la popolazione.