L'emergenza Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo e, nelle ultime settimane, ha raggiunto anche l'America Latina: la situazione in Ecuador, e precisamente a Guayaquil, è davvero preoccupante e lo dimostrano numerosi video e immagini registrate dagli abitanti della città dove la gente, morta per colpa del Covid-19 o per altri motivi, viene lasciata per strada o bruciata.

Coronavirus, i morti bruciati per strada o gettati nei cassonetti

I numeri del coronavirus in Ecuador e, in modo particolare a Guayaquil, fanno paura: basti pensare che su circa 2300 casi registrati in Ecuador solo 1600 sono avvenuti nella in questa città.

E così la popolazione, spaventata dal contagio, reagisce in modo inaspettato: dai video e dalle immagini presenti in rete si vedono persone che trasportano cadaveri avvolti in lenzuola o buste della spazzatura. C'è chi getta i morti nei cassonetti, chi li lascia agli angoli delle strade o sui marciapiedi o, ancora peggio, c'è chi dà loro fuoco.

Il problema è che nessuno si occupa di andare a ritirare i morti dalle loro case per paura del contagio: tanti proprietari di onoranze funebri hanno scelto di chiudere le loro attività per evitare di contrarre il virus dai morti.

E, sebbene molti cittadini abbiano contattato i numeri di emergenza per il ritiro dei loro cari defunti, nessuno si è presentato: a tal proposito le autorità ecuadoriane hanno ammesso la difficoltà nel gestire tali e tante morti. In un primo momento si era pensato addirittura di seppellire tutti i morti, sia per Coronavirus che per altre ragioni, in una fossa comune, ma per fortuna c'è stato un ripensamento: l'Ecuador è una nazione fortemente cattolica e il sindaco della città di Guayaquil è tornato sui suoi passi garantendo che a tutti i morti sarà data una degna sepoltura.

Coronavirus, si teme una crisi umanitaria a Guayaquil

La città di Guayaquil presenta un 17% della popolazione che vive in una situazione di povertà estrema e questa situazione di emergenza sta mettendo ancora di più in rilievo le forti disuguaglianze sociali all'interno dell'Ecuador: come ha rivelato alla 'BBC' Adriana Rodriguez, professoressa di Giurisprudenza all'università andina e specialista in diritti umani, il semplice fatto di dover assistere a morti bruciati per strada o comunque abbandonati sui marciapiedi o nei cassonetti come se fossero spazzatura ci fa capire quali corpi siano importanti e quali meno.

Inoltre, sebbene la popolazione sia stata invitata a restare nelle proprie case, il governo non garantisce una sicurezza alimentare nei quartieri più periferici e marginali: a rivelarlo è Paúl Murillo, capo dell'area di difesa della comunità del Comitato permanente per i diritti umani. E quel che si teme è una vera e propria crisi umanitaria.

Coronavirus, anche Le Iene mostrano un video a Guayaquil

Sul sito de Le Iene viene mostrato un video che lascia senza parole in cui diversi uomini trasportano un cadavere con delle lenzuola per poi abbandonarlo in mezzo alla strada, disinteressandosi di chi li invita a riprendere quel corpo.

E c'è anche chi assiste ad un cadavere bruciato per strada dinanzi agli occhi dei cittadini. E' lo stesso sindaco di Guayaquil, Cyntia Viteri, a lanciare l'allarme e a raccontare di famiglie che vagano con i morti per le strade bussando alle porte di tutti gli ospedali ormai pieni.