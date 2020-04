"Il globo rischia carestie di proporzioni bibliche a causa della pandemia da Coronavirus": ad esprimersi in questi termini è stato il capo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite, David Beasley, che illustrando il rapporto del Pam davanti all'Onu ha evidenziato che il numero di persone che soffrono la fame potrebbe passare da 135 milioni a oltre 250 milioni. Rischiano molto soprattutto le popolazioni di quei 10 paesi colpiti attualmente da guerre, crisi economiche e non per ultimo cambiamenti climatici.

In totale le nazioni che potrebbero fare i conti con una autentica "pandemia da fame" sono 30. L'emergenza coronavirus ovviamente potrebbe accelerare il processo ed alimentarlo in modo più che drammatico.

David Beasley: 'Evitare catastrofe umanitaria'

Secondo David Beasley ci si deve dar da fare adesso se si vuole evitare quella che è stata definita, senza troppi giri di parole, come una "catastrofe umanitaria". Se infatti l'attuale emergenza sanitaria mondiale dovesse prolungarsi per un lungo periodo, gli effetti potrebbero essere devastanti, soprattutto per quegli individui che già oggi hanno difficoltà a reperire viveri di prima necessità.

In queste settimane anche diverse associazioni umanitarie internazionali si sono unite al coro lanciando un sentito appello circa le possibili gravi conseguenze che il Covid-19 può innescare a livello globale. Beasley già negli scorsi mesi, prima quindi che scoppiasse il caso coronavirus, aveva ipotizzato che nel 2020 ci potesse essere una crisi umanitaria pari, se non superiore, a quella che si è verificata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Adesso le cose potrebbero precipitare.

Si dovrebbero stanziare circa 2 miliardi di dollari

Per affrontare subito questa grave emergenza umanitaria, stando sempre alla relazione del Programma alimentare mondiale, servirebbero circa 2 miliardi di dollari che sarebbero stati già promessi dalla stessa Onu.

La somma servirà a portare sostegno a tutte quelle popolazioni che stanno già vivendo situazioni gravissime dal punto di vista dell'approvvigionamento del cibo: "Non stiamo parlando di persone che vanno a letto affamate, stiamo parlando di condizioni estreme, le persone stanno letteralmente andando incontro alla fame.

Se non procuriamo loro cibo moriranno" ha dichiarato Beasley, che ha poi fatto riferimento ai numerosi disastri, naturali e non, in corso in varie parti del globo.

Si pensi ad esempio a quanto sta succedendo in Africa, dove ormai da diverso tempo è in atto una invasione di locuste che sta distruggendo interi raccolti, senza dimenticare la crisi economica in Libano, le guerre in Siria e Yemen e le crisi in Sud Sudan, in Burkina Faso e nella regione centrale del Sahel. Quello di Beasley in conclusione è un vero e proprio monito dall'amaro retrogusto dell'ultimatum: "Se riceviamo il denaro e teniamo aperte le catene di approvvigionamento, possiamo evitare la carestia e fermare tutto questo ma solo se agiamo ora".