In vista dell'arrivo della Fase 2, a Napoli e in Campania le aziende adibite al trasporto pubblico si stanno attivando in modo tale da poter garantire la giusta distanza di sicurezza tra i passeggeri che ne usufruiranno. Sui mezzi dell'Eav sono stati posizionati dei bollini rossi utili a segnalare le modalità di fruizione dei mezzi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. Il presidente della compagnia di trasporti ha mostrato con una foto su Facebook l'avvenuta applicazione di questi bollini utili ad istruire i passeggeri a mantenere il distanziamento sociale.

La lenta ripresa della normalità

A partire dal 4 maggio ci sarà una graduale ripresa della normalità su tutto il territorio nazionale. Si procederà con la lenta riapertura delle attività commerciali che sono state fermate a causa del lockdown. In Campania e soprattutto a Napoli, per far fronte a questa ripresa che vedrà l'aumento delle persone in strada, le aziende adibite al trasporto pubblico si stanno organizzando per fare in modo che, nonostante l'aumento dei passeggeri, vengano comunque rispettate le norme di sicurezza imposte dal governo.

Sui mezzi dell'Eav, comprendenti bus, treni della circumvesuviana, della cumana, e della circumflegrea, circolanti sul territorio Campano, sono stati applicati dei bollini rossi sui sedili utili a dare istruzioni ai passeggeri su come posizionarsi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Le spiegazioni del presidente Umberto De Gregorio

Il presidente della azienda di trasporti Campana Ente Autonomo Volturno, con un post su Facebook ha spiegato come verrà applicato il nuovo regolamento di fruizione dei mezzi di trasporto.

Non sarà compito del personale dell'azienda osservare il rispetto delle regole di distanziamento imposte. In caso di situazioni di emergenza, saranno allertati le forze dell'ordine per disciplinare il comportamento dei passeggeri presenti sui convogli. Questo tipo di provvedimento è stato adottato anche dall'Atm, l'azienda di trasporti di Milano. Li i bollini per il distanziamento sono stati applicati non solo sui sedili, ma anche sul pavimento.

Questo modello potrà essere rispettato solo facendo leva sul buon senso dei fruitori dei mezzi di trasporto in quanto non spetterà al conducente vigilare sull'effettivo distanziamento tra le persone e sul numero di passeggeri consentiti. Il conducente potrà solo evitare di effettuare fermate per la salita di ulteriori passeggeri qualora si fosse superato il numero consentito. Verranno potenziati i mezzi pubblici in modo da poter garantire un servizio soddisfacente. L'uso dei dispositivi di sicurezza, quali le mascherine ad esempio, sarà obbligatorio.