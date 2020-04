Nella puntata del 26 aprile del talk show televisivo "Non è L'Arena", condotto da Massimo Giletti su La 7, è andata in onda un'intervista a Vittorio Feltri. Nella stessa il giornalista si difende dalle accuse dicendo: "Tanta gente non riflette. Io mi riferivo al portafoglio e non al cervello dei meridionali, poiché io non eseguo i test d'intelligenza sulla gente, non ne sono in grado".

Vittorio Feltri spiega il suo punto di vista

"Sono consapevole di non poter effettuare una valutazione sulle persone dal punto di vista morale e culturale, - aggiunge Vittorio Feltri - quando io ho detto inferiori mi riferivo solamente alla portata economica del Sud che è di sicuro inferiore rispetto al Nord Italia".

Invece, per quanto concerne la frase "Perché mai dovremmo andare in Campania a fare i parcheggiatori abusivi?", legata all'ipotesi del Presidente della Campania Vincenzo De Luca di chiudere i confini regionali, Vittorio Feltri si difende così: "Io per quale motivo dovrei recarmi in quella Regione? A fare che cosa? Non posso andare a Napoli per restare senza lavoro e poi magari fare il posteggiatore abusivo. Anche quell'affermazione rientra nelle offese?". Feltri invita il pubblico a limitarsi alle sue parole e a non inventare "cose vaghe e frutto della fantasia".

Feltri e l'attacco ai meridionali in 'Fuori dal Coro'

Le polemiche contro il direttore di Libero sono iniziate in una puntata di "Fuori dal Coro", la trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano, in cui Vittorio Feltri aveva affermato che i meridionali sono inferiori: "Il Sud è contento della caduta della Lombardia perché lì le persone soffrono di complessi di inferiorità, anzi dato che io non credo nei complessi di inferiorità direi che sono proprio inferiori".

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Di tutta risposta alcuni edicolanti napoletani, a partire dal 23 aprile, si sono rifiutati di continuare a vendere Libero con tanto di avviso esposto fuori dalle loro edicole: "Non siamo in grado di comprendere gli arguti articoli di questa testata giornalista indipendente! Ci voglia scusare il direttore Feltri".

I commenti di Luca Telese sull'accaduto

Durante la medesima puntata di "Non è l'Arena", Alessandro Sallusti, direttore del Giornale.

ha difeso Vittorio Feltri a spada tratta, ma il giornalista Luca Telese, anch'egli ospite, ha ribattuto: "La frase originale è ancora più grave - accusa il giornalista - Feltri dice proprio che i meridionali in molti casi sono inferiori e aggiunge anche che non gli interessa se si arrabbieranno nel sentire questa frase".

Il giornalista sostiene che il problema di questo giudizio "non ritrattabile e corretto da questa penosa interpretazione" è che lui pensa davvero questa cosa e chi ha visto la trasmissione Fuori dal Coro è consapevole del fatto che si trattava di un tema specifico. "Qui parliamo di medici e infermieri meridionali che partono per aiutare la Lombardia e poi arriva Feltri e dice che sono inferiori?

Lui è il portabandiera del razzismo, perché non è la prima volta che si rivolge al Sud in questo modo".