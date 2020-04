La fantasia delle persone ai tempi dell'emergenza sanitaria non ha confini e non smette mai di stupire. A Finale Ligure, in provincia di Savona, due ragazze hanno pubblicato un video, divenuto subito virale, nel quale hanno mostrato come si possa organizzare una partita a Tennis pur rimanendo nelle proprie abitazioni come prescritto dalle ordinanze sul Coronavirus.

I balconi come nuovo terreno di gioco

Gli italiani in tempo di coronavirus stanno sentendo la necessità di mantenersi in forma [VIDEO].

Spopolano sul web sportivi che hanno utilizzato i propri balconi come piste da ciclismo, come strade per fare jogging, ma nessuno si era spinto oltre come due ragazze in Liguria.

Il cemento dei balconi come campo da gioco, le ringhiere come rete e due racchette sono state sufficienti per esibirsi in una partita di tennis guidata dalla passione che le due ragazze hanno dimostrato di avere per questo sport.

Nel video viene mostrato un lungo scambio di circa venti secondi in cui le due ragazze hanno dato sfoggio di colpi di notevole qualità: dritto, rovescio ed uno smash.

Va sottolineata anche la bravura delle due ragazze nel saper gestire gli ostacoli che hanno attorno e i rimbalzi anomali legati alla pavimentazione non propriamente adatta per il gioco del tennis.

L'apprezzamento da parte dell'ATP

Il video delle due ragazze liguri non è rimasto indifferente agli esperti del settore ed ha avuto un importante ente che ha amplificato le loro gesta attraverso i propri canali social: si tratta dell'ATP, l'associazione mondiale che riunisce tutti i giocatori professionisti del tennis maschile il quale ha postato il video delle due ragazze liguri con il commento: "semplicemente incredibile da vedere".

E tra i commenti a questo post spicca quello del vincitore delle ATP Finals 2019 Stefanos Tsitsipas [VIDEO]: "Davvero bello da vedere".

It’s really nice to see 😃 https://t.co/FWmhzNYRiO — Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) April 18, 2020

Il post dell'ATP è stato commentato da moltissimi appassionati di tennis che hanno lodato l'iniziativa e mostrato i loro migliori colpi fra cui un ragazzo che, indossando la mascherina protettiva, si è esibito in una partita di squash fra le mura del proprio corridoio.

Come sarà finita la partita?

Il video mostra solo uno spezzone di partita con le due ragazze che si sono divertite come se avessero giocato in un vero campo da tennis. Non è noto chi delle due abbia vinto e non è nemmeno chiaro come abbiano pensato di gestire le palline che finiranno in rete, pardon ringhiera, o i fuori campo, pardon fuori balcone. Una risposta è stata data dai social che, con ironia, ha mostrato una foto con tante palline da tennis sul bordo di un marciapiede.

In fondo, per divertirsi sono sufficienti solo tante palline da tennis, una genuina passione per lo sport e la voglia di tornare al più presto alla normalità.