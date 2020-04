Nella residenza per anziani Santa Maria del Pozzo, sita a Somma Vesuviana, un paese della provincia di Napoli, sono risultati positivi 12 anziani ospitati dalla struttura. Tutti sono stati trasportati al Covid Center di Boscotrecase e, secondo quanto ha riferito l'ASL di competenza, sono tutti in discrete condizioni e respirano autonomamente. Nella struttura erano presenti 127 pazienti e tutti, insieme al personale sanitario, sono stati sottoposti al tampone. Il numero crescente di positivi avrebbe determinato la presenza di un nuovo focolaio all'interno di una struttura di assistenza per anziani.

La comunicazione dell'azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud

È stata comunicata dall'ASL Napoli 3 Sud la presenza di 12 pazienti anziani positivi al Coronavirus, ospiti della struttura residenziale di Somma Vesuviana. È stato spiegato che tutti non presentano gravi sintomi e che sono in grado di respirare in maniera autonoma. Tutte le persone ospiti della struttura, compresi i dipendenti, sono state sottoposte al tampone e, tra questi, al momento 12 risultano contagiati. I positivi sono stati trasferiti al Covid Center di Boscotrecase.

L' ASL è intervenuta rispondendo al programma di prevenzione dal virus imposto dalla Regione Campania per tutelare la popolazione fragile come gli anziani ospiti delle case di riposo. È stato grazie a questo tipo di intervento che è stato possibile isolare i soggetti infetti in maniera tempestiva.

L'annuncio del Sindaco Salvatore Di Sarno

Già ieri, 22 aprile, il primo cittadino di Somma aveva annunciato la presenza di persone positive all'interno della struttura residenziale del suo paese e aveva già fatto riferimento al fatto che il numero dei primi casi accertati era provvisorio, in quanto era in attesa di conoscere l'esito degli altri tamponi effettuati alle persone presenti nella struttura in questione.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Il Sindaco Carmine Di Sarno ha specificato che il totale di tamponi effettuati è stato di 500 e che per analizzarli tutti ci vorrà un po' di tempo. Sono subito cominciate le operazioni per identificare la catena di contatti dei pazienti positivi. Ha poi invitato tutti coloro che nelle ultime due settimane avessero avuto contatti con la struttura sommese a contattare il proprio medico per capire come comportarsi, in modo tale da non mettere a rischio la salute degli altri soggetti, evitando la diffusione del contagio.

Tutti coloro che dovessero appartenere ad un giro di contatti delle persone risultate positive, saranno contattati dalla propria ASL di appartenenza. Infine, il Sindaco ha esortato tutti a mantenere la calma seppur la situazione risulti spinosa.