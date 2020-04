Luca Cristina si è spento a 37 anni poco prima della data del suo matrimonio per un arresto cardiaco. I tamponi sono sempre risultati negativi al coronavirus e il ragazzo era stato colpito da un tumore, emerso dalle analisi agli inizi di aprile. Presentava i polmoni compromessi ed è stato trattato come un caso di coronavirus. Ancora non è stata fatta chiarezza sulle motivazioni e il ruolo che può aver giocato il trattamento per Covid-19, al vaglio ora delle autorità competenti. La sua futura moglie Sharon ha lasciato su Facebook il suo straziante saluto.

Bosconero piange la scomparsa di Luca Cristina

Una storia triste giunge da Mastri di Bosconero, in provincia di Torino. Il paese piange la scomparsa prematura di Luca Cristina, 37enne che avrebbe dovuto sposare la sua fidanzata Sharon proprio nei giorni scorsi. La data del matrimonio era già stata fissata per il 18 aprile al municipio di Bosconero. Purtroppo Luca non ce l'ha fatta e si è spento prima, all'ospedale di Ciriè, lasciando la sua Sharon Giachino e i due figli, Ilary e Ryan.

Il calvario è iniziato il 30 marzo scorso, quando Luca ha avvertito dei forti dolori di stomaco che, non migliorando, hanno costretto la famiglia a rivolgersi al pronto soccorso dell'ospedale di Ciriè.

Dalle analisi sono emerse una occlusione intestinale e un tumore. Come da prassi, Luca è stato sottoposto anche al tampone Covid-19 ma è risultato negativo. Successivamente, il giovane è tornato a casa ed ha trascorso la Pasqua con grande speranza, ma mercoledì 15 aprile la situazione è precipitata nuovamente ed è stato predisposto un secondo ricovero, questa volta senza il conforto dei familiari a causa delle restrizioni dell'emergenza sanitaria.

Luca e Sharon avevano fissato la data del matrimonio il 18 aprile: su Facebook il dolore della donna

Giovedì, purtroppo, un arresto cardiaco ha reso ancora più drammatica la situazione già critica di Luca che è stato sottoposto ad un intervento d'urgenza, ma non è andato a buon fine. Dalla tac è emerso che il 37enne aveva anche una grave complicazione ai polmoni e si attendono ulteriori aggiornamenti per comprendere cosa possa averli danneggiati in un modo così grave.

Il caso è stato segnalato dall'Uncem nazionale, perché il paziente era stato trattato come un caso Covid-19 nonostante la negatività dei tamponi a cui è stato sottoposto.

Sharon Giachino ha affidato a Facebook il suo dolore, poiché a causa delle restrizioni non è stato possibile organizzare un funerale per Luca. "Ti ho promesso che mi risolleverò per i nostri figli", scrive la ragazza, disperata per la grave perdita. I genitori, la sorella, i figli e la sua fidanzata hanno ricevuto uno stretto abbraccio virtuale da parte di tutta la comunità, sconvolta per la perdita di questa giovane vita. Numerosi utenti hanno lasciato il proprio saluto, commossi dalla storia della coppia, divisa dalla morte tre giorni prima di coronare il sogno del matrimonio.