A Trento, nell'Alta Valsugana precisamente in località Scurelle, a causa dei fortissimi odori che provenivano da un capannone industriale alcuni dipendenti di un'azienda circostante hanno dato l'allarme. Dalla documentazione sequestrata, sembra sia affiorato che quella locazione potrebbe essere stata il deposito temporaneo per almeno trecento corpi deceduti negli ultimi mesi.

Una scoperta raccapricciante per i carabinieri del Noe

La raggelante scoperta è stata effettuata dai carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana, quando quest'ultimi si sono recati nel capannone, denunciato dai dipendenti dell'azienda nelle vicinanze.

Durante il sopralluogo, pare sia emerso che la responsabilità dell'operazione trasversale sia legata ad una cooperativa sociale. Quest'ultima era incaricata di condurre i corpi dei deceduti in un forno crematorio per dare il via all'incenerimento. Invece, da quanto è stato accertato dai carabinieri, i corpi dei deceduti sono stati temporaneamente sistemati nel capannone in questione di Scurelle, dove i cadaveri venivano tolti dalle proprie casse e sistemati in sacchi di plastica per poi essere trasportati in un secondo momento ai forni crematori.

Dagli accertamenti svolti pare che l'attività macabra avesse un tornaconto economico per la cooperativa sociale, questo in quanto i costi di cremazione per ogni corpo risultavano ridotti di quattrocento euro circa. Alcune bare in zinco e legno erano già state smembrate per separare il materiale metallico da cui erano composte prima di procedere allo smaltimento che avveniva nei centri della zona.

La Procura della Repubblica di Trento ha aperto un fascicolo

Dopo la vicenda, il capannone che conteneva le bare e i corpi è stato sequestrato ed è stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica di Trento con l'ipotesi di reato, gestione illecita di rifiuti e vilipendio di cadaveri. I primi ad intervenire sono stati i militari della Polizia locale la quale, dopo essere entrata nel capannone apparentemente abbandonato, ha fatto pervenire il personale dell'Ufficio di Igiene e Sanità pubblica provinciale e nel mentre i carabinieri hanno cominciato ad interrogare i testimoni.

Le casse ritrovate che contenevano le spoglie con i corpi erano ventiquattro, altre tre casse di zinco invece, erano aperte sul pavimento circostante. Al momento pare si stia cercando di capire da dove provengano quelle bare perchè potrebbero essere state smembrate parecchio tempo prima. Inoltre è stata avanzata l'ipotesi che quell'operazione sia stata messa in atto dai responsabili per effettuare una rivendita di zinco.