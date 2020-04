La televisione di stato americana CNN fa sapere che esperti dell'intelligence statunitense stanno indagando sull'ipotesi che il nuovo Coronavirus sia fuggito da un laboratorio di biosicurezza situato a Wuhan, in Cina. Questa ipotesi è stata già ampiamente confutata dagli scienziati, i quali ritengono che il Covid-19 si sia evoluto in natura e che non vi è nessuna manipolazione genetica che lo riguardi. Lo dimostrerebbe anche un articolo apparso qualche giorno fa sulla rivista Nature Medicine, curato da un team di ricerca internazionale coordinato dall'istituto Scripps Research Institute.

Gli 007 della Casa Bianca ritengono invece che non possa scartarsi nessuna ipotesi, neanche quella di un incidente accaduto in laboratorio. Le indagini sono ancora in corso.

Un laboratorio con inadeguate misure di sicurezza

Il quotidiano Washington Post mercoledì scorso aveva rilanciato una notizia risalente al 2018, due anni prima quindi dello scoppio dell'attuale pandemia. In quell'anno alcuni diplomatici dell'ambasciata degli Stati Uniti si recarono proprio in Cina visitando più volte l'istituto di virologia di Wuhan con non poche preoccupazioni palesate circa le condizioni di sicurezza della struttura in cui si svolgevano pericolose ricerche sui pipistrelli.

Due dispacci del materiale raccolto vennero così inviati a Washington e oggi sarebbero identificati come un ulteriore elemento di prova che la pandemia possa essere il frutto di un incidente presso un centro di biosicurezza cinese.

Da Il Fatto Quotidiano, che cita delle fonti americane, si apprende comunque che oggi all'interno del Governo degli Stati Uniti si sta tenendo un acceso dibattito proprio sul fatto che questo nuovo virus possa essere sfuggito dal Wuhan Institute of Virology (Wiv) oppure da un'altra struttura sempre situata nella megalopoli cinese.

L'intelligence americana ha ricordato inoltre uno studio apparso sulla rivista The Lancet, nel quale si esclude l'ipotesi che il patogeno sia partito dal mercato del pesce di Wuhan e di come la prima persona infettata non abbia mai avuto alcun contatto con quel luogo, ancora adesso chiuso al pubblico. Inoltre, proprio nel Wet Market in questione, non si vendeva carne di pipistrello, almeno così ritengono gli 007 degli Usa.

La scienza continua a sostenere che il Covid-19 è nato in natura

Al di là delle tesi complottistiche, la scienza rimane comunque dell'idea che il SarsCov-2 si sia evoluto in modo del tutto naturale e che l'intervento dell'uomo nulla centra con la formazione e soprattutto l'evoluzione del patogeno. Di certo nei prossimi mesi si capirà di più circo lo stato delle indagini portate avanti da Washington che propendono per una direzione opposta a quella indicata oggi dalla scienza stessa.