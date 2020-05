Ha avuto un tragico epilogo la triste vicenda che ha visto coinvolta Federica Aleo, la 28enne che il 2 febbraio scorso rimase gravemente ferita in un incidente stradale in cui perse la vita sul colpo Lorenzo Miceli, suo amico e coetaneo.

Troppo gravi le ferite riportate durante l'impatto e, nonostante le cure a cui è stata sottoposta in questi tre mesi, la ragazza non ce l'ha fatta: non si è mai risvegliata dal coma.

Non ce l'ha fatta Federica Aleo, la ragazza di 28 anni (originaria di Canicattì, Agrigento) che rimase coinvolta in un incidente stradale a Ravanusa (Agrigento), in cui perse la vita sul colpo Lorenzo Miceli, mentre anche altri due ragazzi rimasero feriti.

Viste le gravi lesioni al torace e alla testa, la giovane ragazza subì alcuni interventi chirurgici.

Il suo quadro clinico, da quel giorno in poi, non ha mai dato segni di miglioramento e la 28enne non si è mai risvegliata dal coma. Negli ultimi tre mesi è stata ricoverata presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e il suo cuore ha smesso di battere nella mattinata di oggi sabato 9 maggio.

L'incidente in cui è rimasta coinvolta Federica Aleo si è verificato il 2 febbraio scorso. La ragazza si trovava in macchina, insieme a Lorenzo Miceli e ad altri due ragazzi, lungo la via Gramsci, nel centro cittadino di Ravanusa. In base alla ricostruzione dell'incidente, avvenuto intorno alle 4:30 del mattino, pare che la macchina su cui viaggiavano i quattro giovani si sia ribaltata a causa dell'alta velocità.

Non c'è stato impatto con nessun altro autoveicolo.

Da quel momento in poi è iniziata la lotta tra la vita e la morte di Federica, fino al tragico epilogo di oggi sabato 9 maggio. La ragazza era molto conosciuta a Canicattì: era una commessa in un noto negozio d'abbigliamento del centro.

I suoi concittadini non hanno mai smesso di sperare e in questi suoi lunghissimi 90 giorni di degenza hanno sempre auspicato che la vicenda potesse concludersi con un lieto fine. Sono state organizzate delle veglie di preghiera, con l'aspettativa che Federica potesse uscire il più presto possibile da quell'incubo, ma purtroppo non è stato così.

La notizia della scomparsa della giovane è stata data anche dal sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, tramite la pagina Facebook ufficiale del comune: "Oggi è un triste sabato per la nostra Comunità. Federica Aleo, la nostra giovane concittadina vittima di un incidente stradale lo scorso 2 febbraio, non è più tra noi".