Alessandro Del Piero è stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles a causa di una colica renale. A darne notizia attraverso il suo profilo Instagram è stato lo stesso ex calciatore, la storica bandiera della Juve si è mostrata nella foto postata via social sul lettino con tanto di mascherina, ma non sarebbe comunque nulla di grave. Del Piero si trova spesso negli Stati Uniti per questioni di lavoro.

'Non credevo che una cosa così piccola potesse fare tanto male'

Alessandro Del Piero attraverso il suo profilo Instagram ha fatto dunque sapere i suoi fan di essere stato ricoverato a Los Angeles.

L’ex capitano della Juventus ha rivelato di essere stato vittima di una colica renale: “Ancora non ci credo come una cosa piccola di 3mm possa fare così male”. Adesso la situazione sembra rientrata, visto che Del Piero si è mostrato ai suoi supporters piuttosto rilassato.

In poco tempo il post pubblicato dall’ex calciatore ha ottenuto oltre 193 mila like. Inoltre all’indirizzo dell’atleta sono arrivati numerosi messaggi di una pronta guarigione: “Forza capitano”, “Sei una roccia”, “Riprenditi presto”. Tra i vari messaggi destinati a Del Piero vanno segnalati anche quelli di alcuni personaggi famosi come quello dell’ex pilota della MotoGP Max Biaggi: “Tutto passa Alex, forza”. Paolo Belli prima ha invitato con ironia il suo beniamino nel 'club': “Benvenuto anche tu”.

Poi, in un secondo commento da buon tifoso della Juventus ha fatto a Del Piero gli auguri di una pronta guarigione. Luis Figo invece ha scritto: “Get better soon my friend”. Un messaggio ad Alessandro Piero è arrivato anche dal profilo Instagram ufficiale della Juventus: “Auguri di pronta guarigione.

Get well soon“.

Alessandro e Sonia felici dopo la crisi

Alessandro Del Piero è sempre restio nel parlare della sua vita privata. Sia lui che la moglie Sonia Amoruso con la quale è convolato a nozze nel 2005 rilasciano davvero poche interviste. Attraverso le riviste di gossip sappiamo che avrebbero attraversato un periodo di crisi al termine del quale i due coniugi sono tornati più uniti che mai.

Il settimanale 'Chi' in proposito aveva affermato: “Alex Del Piero ha ritrovato l’armonia con la moglie e insieme hanno superato un lungo periodo di crisi”.

Per la coppia fu un vero e proprio colpo di fulmine. Alex era già il numero 10 della Juventus, mentre Sonia lavorava come commessa in un negozio di scarpe: fu amore a prima vista e dal loro matrimonio son nati tre figli: Tobias, Dorotea e Sacha.