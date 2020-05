Mattinata movimentata oggi 5 maggio a Brindisi, dove un rapinatore solitario ha seminato la paura in città. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online Brindisi Report, l'uomo (di cui al momento non sono state fornite le generalità) ha preso di mira prima l'ufficio postale situato in piazza della Vittoria e poi una filiale al rione Cappuccini. Non contento del bottino è passato all'azione in un bar che si trovava poco distante, facendosi consegnare l'incasso dai dipendenti e dal titolare.

Subito dopo si è diretto verso un altro bar, ma qui il soggetto ha dovuto fare i conti con gli agenti della Polizia di Stato: la Squadra Mobile, coordinata dal vicequestore Rita Sverdigliozzi, lo ha bloccato e arrestato cogliendolo in flagranza di reato.

Ladro ha agito a bordo di una moto nera

Secondo quanto riferiscono i media locali, il malvivente è arrivato nei luoghi scelti per i suoi furti a bordo di una moto nera di grossa cilindrata. L'allarme è scattato poco prima delle 12:00, quando l'uomo è giunto presso la posta di piazza Vittoria, situata tra l'altro nel pieno centro cittadino.

L'edificio ospita gli uffici centrali di Poste Italiane della provincia di Brindisi. Una volta entrato il ladro si è fatto consegnare l'incasso da parte dei dipendenti, minacciando e intimorendo le vittime, che esterrefatte hanno assistito alla scena. Nel giro di pochi minuti dall'ufficio postale in questione è stata chiamata la Polizia, ma poco dopo gli agenti hanno ricevuto un'altra telefonata d'emergenza proveniente dalla filiale delle poste del quartiere Cappuccini, zona tra l'altro poco distante dal centro.

Gli inquirenti, con un'altra squadra si sono recati sul posto, scoprendo che il ladro aveva agito anche lì. Nel frattempo in città si è scatenata la caccia all'uomo, che prima di essere arrestato ha fatto in tempo a piazzare il terzo colpo della giornata in un'attività ristorativa situata lì vicino, come già detto.

La cattura

Prima di poter svaligiare il quarto esercizio commerciale nel giro di pochissimo tempo, la Polizia ha raggiunto l'autore del misfatto davanti all'Illy Caffè del rione Cappuccini.

Il malfattore stava per fare il suo ingresso nel bar, ma fortunatamente gli agenti sono arrivati in tempo. La corsa dell'uomo è finita praticamente in quel preciso istante. Una volta braccato il soggetto è stato portato negli uffici della Questura. Sicuramente su questo brutto episodio si conosceranno ulteriori dettagli nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Non si capisce il perché il malintenzionato abbia deciso di colpire ben tre attività commerciali, tra cui due uffici postali. Sarà probabilmente lui stesso a chiarirli dinanzi all'autorità giudiziaria.