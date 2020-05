Il nuovo Coronavirus cambierà anche le nostre vacanze e l'estate che sta per arrivare. Ma in Puglia il governatore Michele Emiliano, insieme ai suoi collaboratori, sta provando a trovare una soluzione per salvare la bella stagione. Il Presidente della Regione è intervenuto questa mattina, 6 maggio, alla trasmissione di Rai Radio 1 "Un giorno da pecora", durante la quale il numero uno pugliese ha riferito che questa estate se la immagina comunque diversa dalle altre. "Come me la immagino? Credo che dovremmo girare con dei certificati, dopo aver effettuato dei test, e con la dichiarazione di non aver avuto comportamenti o condotte che possano aver comportato un rischio", questo il pensiero del governatore della Puglia.

Quarantena obbligatoria per chi rientra in Puglia

In questi primi due giorni di allentamento delle misure di lockdown in Puglia sono rientrati oltre 2 mila cittadini che erano rimasti bloccati in altre parti d'Italia. Secondo quanto dichiarato da Emiliano la sua Regione si è salvata perché ha messo in atto queste misure molto severe per contenere il contagio. Attualmente anche nella Regione presieduta da Emiliano i contagi stanno decrescendo giorno dopo giorno, e questo fa ben sperare. Il politico ha però invitato ancora i suoi concittadini alla prudenza, anche perché l'emergenza sanitaria non è ancora finita e il rischio di un ritorno dell'epidemia è ancora concreto.

Il governatore ha fatto il punto anche sul tasso di mortalità fatto registrare in Puglia: a tal proposito ha riferito di aver riportato nella sua Regione uno dei migliori epidemiologi, ovvero Pierluigi Lopalco, membro e coordinatore della task force pugliese anti Covid-19.

Puglia, alberghi per chi non vuole restare con i familiari

Il Presidente della Regione Puglia Emiliano ha ricordato che, per chi non volesse trascorrere il periodo di quarantena presso il proprio domicilio, sono stati messi a disposizione degli alberghi e strutture ricettive in tutta la Regione dove poter passare i 14 giorni di isolamento previsti dalle norme per contrastare la pandemia.

"Chi è già rientrato ha rispettato le regole", ha sottolineato il governatore, che si è complimentato anche con i suoi corregionali che, a suo dire, sono stati "molto disciplinati". Le persone che sono giunte nelle scorse ore in Puglia si sono registrate e hanno contattato il loro medico curante. Tutti loro resteranno in costante osservazione e qualora accusassero dei sintomi sono pregati di avvisare subito le autorità sanitarie, le quali sapranno consigliare il da farsi in caso di riscontrata infezione da nuovo coronavirus.

Emiliano ha ribadito che se i contagi scenderanno ancora nei prossimi giorni, si potrà pensare ad altre riaperture. Proprio alla fine della scorsa settimana la Puglia ha consentito a bar e ristoranti di poter effettuare anche il servizio da asporto, oltre a quello già concesso della consegna a domicilio.