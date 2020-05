A pochi giorni dall'inizio della ''fase 2'', iniziata il 4 maggio, ancora non si placa la diffusione del Covid-19. Stando a quanto riportato dall'ultimo bollettino odierno diramato dalla Protezione Civile, i positivi al Coronavirus dall'inizio dell'epidemia sono 214.457, con 1.444 infetti più di ieri. I decessi invece salgono a 29.684, con 369 vittime in più rispetto a ieri. I guariti arrivano a quota 93.245 con un incremento in 24 ore di 8.014 nuovi guariti.

Covid-19, il bollettino del 6 maggio

A seguire il bollettino odierno con i dati aggiornati regione per regione:

Lombardia: la regione più colpita dal coronavirus riscontra oggi una crescita di 764 nuovi positivi e il totale si porta a 79.369;

Emilia Romagna: i 104 nuovi positivi fanno salire il totale a 26.379;

Veneto: 77 casi in più di ieri e 18.479 il totale;

Piemonte: sono 165 i positivi registrati in 24 ore e il totale sale a 27.939;

Marche: 29 casi nuovi e 6.421 in totale;

Liguria: per effetto dei 76 nuovi contagi il totale cresce a 8.551;

Campania: i nuovi contagiati oggi sono 14 e il totale si porta a 4.532;

Toscana: 26 casi nuovi 9.657 il totale;

Sicilia: sull'isola per effetto dei 14 nuovi contagiati il totale si porta a 3.281;

Lazio: 81 i casi in più rispetto a ieri 6.995 il totale;

Friuli Venezia Giulia: 9 nuovi positivi e 3.094 il totale;

Abruzzo: il totale rispetto a ieri aumenta di 22 nuovi infetti da Covid-19 e ammonta a 3.047;

Puglia: in 24 ore i nuovi positivi sono 26 e il totale si assesta a 4.196;

Provincia autonoma di Bolzano: un nuovo caso e il totale sale a 2.543;

Provincia autonoma di Trento: oggi si registrano 19 nuovi positivi in più di ieri e il totale si porta a 4.280;

Calabria: i 3 nuovi infetti fanno salire il totale a 1.122;

Sardegna: per effetto di un nuovo positivo il totale sull'isola sale a 1.319;

Valle d'Aosta:3 nuovi infetti e 1.146 il totale;

Basilicata: i nuovi positivi sono 3 e il totale sale a 399;

Molise: oggi la regione meno colpita dal coronavirus riscontra 3 nuovi casi e il totale si porta a 304.

La situazione in Europa e nel Mondo

Oltre 3.750.000 contagiati e più di 260.000 vittime: questo l’impatto della pandemia di Covid-19 nel mondo. I casi sono cresciuti di circa 90.000 unità nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono circa 6.000 al giorno. Gli attualmente positivi sono quasi 2.250.000, di cui 49.000 in condizioni serie. I guariti sono in salita a quota 1.260.000. L’Europa resta il continente più colpito con oltre 1.500.000 di contagiati e circa 145.000 decessi per Covid-19. Si avvicina come numero di casi il Nord America che tocca quota 1.350.000 e 80.000 morti.

Anche in Asia crescono i casi di Covid-19, ora quasi 600.000, mentre i morti salgono a 20.600. In Sud America le vittime superano le 12.000 unità, mentre i positivi sono circa 240.000. Pochi nuovi casi in Africa che raggiunge un totale di 50.700 malati e 1.922 decessi. Chiude l’Oceania che si conferma il territorio meno colpito dalla pandemia con 8.467 positivi e 118 vittime.

I Paesi dove si sono registrati più di 100.000 casi di Covid-19

Stati Uniti: oltre 72.300 decessi per Covid-19 e 1.240.000 casi negli Usa;

Spagna: il paese europeo più colpito registra quasi 240.000 positivi al coronavirus e 25.900 morti;

Regno Unito: superata l’Italia nel conteggio dei morti (circa 30.000), mentre i malati sono oltre 200.000;

Francia: superati i 170.000 casi, mentre 25.500 sono i decessi per Covid-19;

Germania: quasi 7.000 morti in questo Paese in cui si registrano 167.000 casi;

Russia: 166.000 positivi in totale ed in rapida crescita, mentre i morti sono poco più di 1.500;

Turchia: 3.500 vittime e 130.000 positivi totali;

Brasile: i malati superano il numero di 116.000 mentre i morti sono ormai 8.000;

Iran: quasi 102.000 casi in questo stato che soffre anche oltre 6.400 vittime.

Continua ad essere grave la situazione in Sud America dove il Covid-19, dopo aver attecchito più tardi che in altri continenti, si sta diffondendo velocemente (Messico, Cile ed Ecuador, oltre al Brasile). In Medio Oriente si sono registrati quasi 1.000 casi nel piccolo emirato del Qatar, in difficoltà come la maggior parte dei paesi del Golfo Persico. In crescita anche i contagi in Asia (Pakistan, India, Bangladesh) mentre frena lievemente la diffusione del virus in Africa.