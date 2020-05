Quella che arriva dalla provincia di Mantova, precisamente da Pieve di Coriano, è una storia piena di speranza e soprattutto a lieto fine. Infatti una signora di nome Barbara ha raccontato all'agenzia Ansa la sua esperienza avuta in famiglia con il nuovo Coronavirus, la malattia simile ad una polmonite che sta destando preoccupazione in tutto il mondo. Il calvario della donna inizia qualche tempo addietro, quando il marito accusa i sintomi derivanti dall'infezione SarsCoV-2. L'uomo viene portato presso il locale nosocomio, dove le sue condizioni appaiono subito molto serie.

La signora riferisce che "i suoi scambi polmonari erano pessimi". I medici, vedendo le condizioni di salute dell'uomo, le hanno detto che purtroppo aveva soltanto tre ore di vita, e quindi sarebbe deceduto di lì a breve.

La svolta con l'iniezione di plasma

In questi ultimi giorni, anche sui media, si sta parlando della cura sperimentale con il plasma che si sta adottando già da qualche tempo presso gli ospedali di Mantova e Pavia. Da quanto dichiarato dalla signora la cura ha funzionato. Alla signora i sanitari hanno proposto di testare in via sperimentale sul marito, che si trovava in condizioni critiche, alla plasmaterapia: la donna, prima di accettare la pratica in questione, ha chiesto ai medici se fosse una cosa sicura.

Sono stati i sanitari ad illustrarle i progressi che i malati di Covid-19 fanno non appena vengono sottoposti all'iniezione degli anticorpi tramite il plasma dei pazienti guariti. Così Barbara si è decisa e suo marito è migliorato tutto ad un tratto. La signora riferisce che già alla prima iniezione le cose parevano andare meglio, ma è stato con la terza somministrazione che l'uomo si è del tutto ripreso.

"Prima era dato per morto, non reagiva per nulla" - ha commentato la signora all'Ansa.

La donna: 'Se fosse rimasto a Bergamo sarebbe morto'

Barbara ai giornalisti che l'hanno intervistata ha spiegato che se il marito fosse rimasto a Bergamo "sarebbe morto". L'uomo non è la prima persona che viene sottoposta a questa terapia che si sta sperimentando in varie parti del mondo. Negli scorsi giorni, sempre in Italia, una donna incinta è guarita grazie alla cura in questione.

La notizia della guarigione di quest'altra persona ha fatto immediatamente il giro d'Italia. Secondo quanto riferisce il quotidiano Repubblica, i medici degli ospedali mantovani e pavesi hanno lanciato un appello con il quale si invitano i pazienti guariti dalla malattia di Covid-19 a donare il sangue, in modo da poter raccogliere sacche di plasma in vista dell'autunno, quando i ricercatori prevedono che possa arrivare un'altra ondata di contagi da coronavirus.