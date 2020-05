Gabriele Parpiglia, durante i mesi trascorsi a casa, ha rinunciato ai Gossip, di cui spesso si occupa per lavoro, per svolgere appieno la sua attività di giornalista. Il conduttore di 'Seconda Vita' ha preso a cuore in questi mesi la vicenda di Riccardo Rapisarda e Giovanna Salaris, i due giovani bloccati su una nave da crociera, per sensibilizzare le persone e le istituzioni a fare qualcosa per far rientrare i ragazzi in Italia. Nella serata di domenica 24 maggio, Gabriele Parpiglia ha comunicato la bella notizia: Riccardo e Giovanna stavano rientrando in Italia.

Gabriele Parpiglia su Instagram non ha trattenuto l'emozione per l'imminente ritorno di Riccardo Rapisarda e Giovanna Salaris a casa

Gabriele Parpiglia, durante questi mesi a casa, ha vissuto in modo particolare la condizione di pandemia. Il giornalista, impegnato sempre fra giornali, tv e una vita frenetica, si è trovato a vivere da solo con la sua ipocondria, questi due mesi e mezzo. Il conduttore di Real Time non si è perso d'animo e ha deciso di mettere a disposizione la sua popolarità sui social, per iniziative a favore di commercianti, per documentare la situazione nelle città italiane e per battersi in prima linea per sensibilizzare le istituzioni a far tornare a casa due ragazzi italiani bloccati su una nave da crociera: Riccardo Rapisarda e Giovanna Salaris.

Dopo mesi da incubo che i due giovani hanno passato a bordo della 'Oasis of the Seas', ieri sera Gabriele Parpiglia ha annunciato che Riccardo e Giovanna erano in aeroporto e, tramite Instagram, ha voluto dedicare un post a quelli che, a detta sua, sono ormai diventati due amici: "SONO PAZZO DI GIOIA!!"

Gabriele nella didascalia su Instagram: 'Questa è la foto più importante per la mia nuova vita'

Gabriele Parpiglia ha indubbiamente contribuito a fare in modo che Riccardo Rapisarda e Giovanna Salaris riuscissero a lasciare la nave da crociera dove lavoravano.

Il giornalista è stato in prima linea in questi mesi, raccontando, ogni giorno, la condizione di disagio nella quale versavano Riccardo e Giovanna. Sulla 'Oasis of the Seas' erano stati trovati numerosi dipendenti positivi al virus e qualche loro collega era morto e, a causa di questo motivo, sono stati chiusi per settimane all'interno delle loro cabine, con poco cibo e addirittura per qualche giorno, anche l'acqua è stata razionata.

Il rientro di Riccardo Rapisarda e Giovanna Salaris

Grazie anche all'intervento di Gabriele Parpiglia, la situazione sulla nave da crociera ha attirato l'attenzione dei media e della stampa al punto che, dopo mesi di battaglie, Rapisarda e la Salaris ieri sera si trovavano all'aeroporto per rientrare in Italia. Il giornalista ha chiuso il suo post su Instagram in questo modo: "Buon rientro ragazzi che avete acceso il cuore e la speranza in tutti noi. Siete stati coraggiosi. Siete stati forti", aggiungendo inoltre: "Ho imparato più in questa quarantena che in 41 anni di vita".