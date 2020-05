Hanno deciso di violare le restrizioni in materia di contagio da nuovo Coronavirus, e così, questa mattina 1° maggio, un gruppo di cinque ragazzi ha indossato gli abiti sportivi ed è sceso sul campo di un condominio sito nel rione San Lazzaro di Lecce. Mentre il gioco era già cominciato, così come anche l'assembramento dei ragazzi, qualcuno ha chiamato gli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia salentino, che sono arrivati immediatamente sul posto per vedere cosa stesse succedendo.

I vigili urbani hanno trovato i ragazzi intenti a giocare nel campetto ed hanno subito chiesto loro come mai fossero fuori dalla loro abitazione, per giunta in gruppo. Non avendo una giustificazione valida, per due maggiorenni non è finita affatto bene in quanto hanno avuto una sanzione da 400 euro ciascuno.

Degli altri partecipanti sono state acquisite le certificazioni

Per i minorenni non c'è stata alcuna conseguenza di natura amministrativa e sono state acquisite soltanto le loro autocertificazioni.

I loro genitori, come da prassi in questi casi, sono stati convocati presso il comando di Polizia Municipale per avere maggiori informazioni sull'accaduto. Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online 'Lecce Prima', vedere giocare dei ragazzini a pallone in un campetto è una cosa normalissima, ma di questi tempi si tratta di un gesto molto pericoloso che può mettere a repentaglio la salute di tutti i cittadini.

Un episodio che dimostra come la tentazione di considerare archiviata l'emergenza da parte della gente, e soprattutto dei più giovani, sia concreta. Proprio questo è il momento di stare molto più attenti, in quanto per tutta la Fase 2, che comincerà giorno 4 maggio, bisognerà evitare qualsiasi assembramento e rispettare le distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro. Tali comportamenti superficiali rischiano di provocare una seconda ondata epidemica che potrebbe essere difficile da controllare.

Controlli a tappeto in tutta la città

Su tutto il territorio nazionale in questo periodo si stanno intensificando i controlli da parte delle Forze dell'ordine che vigilano sul corretto comportamento delle persone. Nella giornata di oggi, 1° maggio, solo nella città di Lecce sono state acquisite 80 autocertificazioni e controllate alcune attività commerciale, non rilevando in questo frangente alcuna irregolarità. Proprio il sindaco Carlo Salvemini ha annunciato che dal 4 maggio i controlli delle forze di polizia si concentreranno proprio sui luoghi pubblici per evitare che le persone creino, come già detto, assembramenti molto pericolosi che potrebbero far risalire pericolosamente la curva epidemica.