Michele Bitca non ce l'ha fatta. Il piccolo, due anni appena, nel pomeriggio di lunedì aveva ingoiato una vite, nell'abitazione di famiglia a Zelarino, frazione di terraferma di Venezia che occupa la parte nord-occidentale della conurbazione di Mestre. La notizia di Cronaca Nera è stata resa nota da "La Nuova Venezia". Come riportato dal quotidiano, i genitori, di origine moldava, hanno deciso di compiere un ultimo gesto d'amore e acconsentire all'espianto degli organi.

Michele non ce l'ha fatta

Il cuoricino del piccolo Michele ha smesso di battere venerdì 29 maggio, poco dopo mezzogiorno. Come da protocollo, la commissione medica ha avviato l'accertamento di morte con criterio neurologico e ne ha stabilito il decesso.

il bimbo, due anni appena, lunedì pomeriggio era arrivato in condizioni disperate all'ospedale di Padova ed era stato subito trasferito nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica. Purtroppo, al momento del ricovero il bambino era già in arresto cardiaco e, il personale sanitario, nonostante gli sforzi profusi, non ha potuto fare nulla per salvargli la vita: troppo gravi le lesioni causate dalla vite che gli si era incastrata nella trachea.

La tragedia nel giardino di casa

Come ricostruito dalle cronache locali, la tragedia si è consumata in pochi istanti nel tardo pomeriggio di lunedì 25 maggio. Michele era nel giardino di casa, a Zelarino, con i genitori. All'improvviso, sfuggendo per pochi istanti al controllo di mamma e papà, ha notato una vite metallica per terra e, con la curiosità tipica dei suoi due anni, non ha resistito alla tentazione di mettersela in bocca e ingoiarla.

Quando il ragazzino si è accasciato a terra, i familiari, spaventati, hanno subito allertato il 118. In pochi minuti, un'ambulanza del Suem di Mestre è giunta sul posto ed il personale a bordo ha avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare necessarie per ripristinare il battito e stabilizzarlo.

Purtroppo, le grandi difficoltà riscontrate nell'atto di intubarlo hanno fatto immediatamente comprendere la gravità della situazione. La vite di metallo, infatti, posizionandosi proprio in mezzo alla trachea, impediva qualsiasi forma di ossigenazione. Tuttavia, i sanitari, hanno insistito con il massaggio cardiaco e sono riusciti a rimuovere l'oggetto.

Michele è stato prima portato al vicino ospedale dell'Angelo di Mestre e poi trasferito in Rianimazione pediatrica a Padova (considerato un'eccellenza della regione Veneto). Purtroppo, però, il miracolo tanto atteso non è arrivato. Dopo aver lottato per cinque giorni, il bimbo, è deceduto.

La notizia della morte del piccolo si è diffusa rapidamente a Zelarino ed in particolar modo nella comunità ortodossa. Il padre del bambino, Anatolie Bitca, infatti è sacerdote ortodosso di Mestre, nonché protopresbitero del primo vicariato arcivescovile.