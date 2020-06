Nel caso ci fossero persone che prima di quest'anno non erano ancora convinte del vecchio detto "tutto è possibile", questo 2020 gli avrà probabilmente fatto cambiare idea. Dopo una pandemia mondiale di Covid, la minaccia di una nuova epidemia di Ebola, numerose proteste in molti paesi e pesanti crisi finanziarie, in alcune testate giornalistiche internazionali come Forbes e il New York Post è infatti uscita la notizia che un non ben definito scienziato, Paolo Tagaloguin, ha recentemente fornito una nuova interpretazione del famoso calendario Maya che suscitò scalpore nel 2012.

Durante il dicembre di quell'anno, forse influenzati anche dall'uscita di kolossal catastofici negli anni precedenti, numerosi catastrofisti erano giunti alla conclusione che il mondo sarebbe finito il 21 dicembre 2012: le loro spiegazioni e teorie rispetto a questa data si basavano sull'interpretazione, per l'appunto, del famoso calendario Maya.

Quest'ultimo è diviso in cicli concentrici che rappresentano centinaia di migliaia di giorni e anni, e gli studiosi di 8 anni fa, incaricati all'analisi del reperto maya, avevano ipotizzato il 21 dicembre 2012 come l'ultimo giorno dell'ultimo ciclo di anni rappresentato sul calendario. In pratica, l'ultimo giorno della Terra.

Nonostante ciò, poco dopo l'uscita di questa notizia, altri calendari furono riportati alla luce, e gli scienziati giunsero alla conclusione che il 21 dicembre non era la data della fine del mondo, ma bensì solo la data della fine di uno dei cicli.

Nuove teorie, calcoli incerti: i giorni sul calendario non sono precisi

Benchè ci fossero quindi le prove della possibilità che l'interpretazione iniziale fosse errata, parecchie persone si convinsero che la fine del mondo sarebbe avvenuta il 21 dicembre: si riportò che alcuni catastrofisti andarono addirittura a nascondersi in un piccolo villaggio francese, dove, secondo loro, si sarebbero potuti rifugiare su una montagna al momento della catastrofe, mentre altri andarono al sito delle piramidi Maya in Guatemala.

Ovviamente adesso noi sappiamo che la data era sbagliata, in quanto non è successo nulla di catastrofico a livello mondiale.

Ma ora, un semplice tweet di un giovane studioso ha scatenato il web.

Il messaggio di Paolo Tagaloguin, pubblicato qualche giorno fa ma ora cancellato insieme al profilo Twitter, Linkedin e Instagram dello "scienziato", recitava:"Seguendo il calendario giuliano, siamo tecnicamente nel 2012...Il numero di giorni persi a causa del cambiamento a quello gregoriano è 11...Usando il calendario gregoriano dal 1752 al 2020, si può calcolare che abbiamo perso 2948 giorni, che divisi per 365 (giorni dell'anno) sono un totale di 8 anni."

Seguendo questa teoria, la data 21 dicembre 2012 diventerebbe 21 giugno 2020.

Prima di saltare alle conclusioni, è bene però fare un po' di chiarezza.

Non la prima, non l'ultima teoria sul calendario

Nel corso degli anni, o ancora meglio, dei secoli, sono state sempre "trovate" o "scoperte" profezie più o meno strabilianti spacciate come vere provenienti da civiltà perdute: il problema è che fino ad oggi, nessuna di esse si è avverata.

Certo, non per questo bisogna scartare questa teoria, in quanto vi è pur sempre un margine di possibilità che essa si avveri.

Proviamo quindi a connettere meglio i pezzi del puzzle: come spiegato sopra, i calendari Maya erano rappresentati a cicli che rappresentavano migliaia di anni. La fine di un ciclo non necessariamente indica un qualcosa di catastrofico: per esempio, è possibile che avvenisse semplicemente un cambio di calcolo dei giorni o degli anni.

O, come scritto da Forbes, i Maya forse cambiavano calendario una volta finito il ciclo.

L'opposizione scientifica: il calendario Maya era già stato interpretato con quello gregoriano

Come ultima prova contro questa teoria vi è anche la spiegazione di un astronomo, Phil Plait, che su Forbes ha affermato che:" La data 21 dicembre 2012 era già stata estrapolata dal calendario Maya seguendo quello gregoriano già dal primo momento, quindi questo calcolo è del tutto inutile, in quanto non c'è bisogno di utilizzare quello giuliano."

C'è dunque da preoccuparsi per questo 21 giugno?

Con molta probabilità, no.

Nonostante queste teorie ricevano spesso molta attenzione dal pubblico per la loro drammaticità, si rivelano più o meno sempre false e piene di errori: inoltre, data la poca attendibilità e l'incapacità di trovare notizie precise sulla prima persona che ha ipotizzato questa idea, si potrà senza dubbio passare una domenica priva di idee sulla fine del mondo.