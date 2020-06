Ha un nome il tedesco di 43 anni che potrebbe essere il responsabile della sparizione di Maddie McCann, la bimba inglese di tre anni scomparsa nel nulla in Portogallo, dove era in vacanza con la famiglia, la sera del 3 maggio 2007. Si tratta di Christian Brückner, già noto alle forze dell’ordine per aver commesso una lunga serie di reati, tra cui anche abusi su minori. L’uomo, che in Germania è stato condannato ben 17 volte, attualmente è in carcere, dopo che il 28 settembre 2018 è stato arrestato a Milano, in seguito a un mandato di cattura internazionale per traffico di sostanze stupefacenti.

A quanto pare la polizia tedesca è convinta che la piccola Maddie sia morta poche ore dopo il suo rapimento da parte del pedofilo, che all’epoca dei fatti viveva in Portogallo, poco lontano dal residence di Praia da Luz, in Algarve, in cui è avvenuta la misteriosa scomparsa. Quella sera i genitori della bimba erano usciti a cena con amici in un ristorante poco lontano, lasciando i figli da soli nella loro camera da letto.

Per gli inquirenti tedeschi Maddie sarebbe morta

Da quel momento non si è saputo più nulla di Maddie: in questi 13 anni i genitori hanno sempre creduto di poterla rivedere un giorno: per questo hanno lanciato numerosi appelli, spesso seguiti da falsi avvistamenti della piccola.

Tuttavia, anche se Scotland Yard parla ancora di “scomparsa”, dalla Germania filtra pessimismo sul caso. “Pensiamo che Madeleine McCann sia morta – ha ammesso il procuratore tedesco che segue la vicenda – l’indiziato è un predatore seriale, già condannato in passato per violenze contro bambine”. Ad incastrare Brückner, che è accusato di omicidio, ci sarebbe anche la testimonianza di un suo amico, che avrebbe raccontato di una confidenza fattagli in passato dall’indiziato: quando, il giorno del decimo anniversario della scomparsa, erano apparse in televisione le immagini di Maddie, il 43enne – forse sotto i fumi dell’alcol – aveva ammesso di “sapere tutto” sulla bambina.

La svolta nelle indagini sulla scomparsa di Maddie McCann

Le indagini sulla sparizione di Madeleine McCann per anni non hanno portato a nulla di concreto. A un certo punto la polizia portoghese, che era arrivata perfino a sospettare dei genitori della bambina, aveva valutato la posizione di Brückner, ma il tedesco nel 2008 era stato cancellato dalla lista dei sospettati.

Eppure 18 mesi prima della scomparsa di Maddie, nel corso di una rapina, l'uomo aveva compiuto nello stesso residence una violenza carnale particolarmente efferata su una turista americana 72enne. Adesso gli inquirenti ritengono che anche la bimba possa essere stata rapita in circostanze simili. Probabilmente è stata uccisa subito dal criminale, che risiedeva da anni in Portogallo e che proprio nelle ore attorno alla sua scomparsa si trovava nelle vicinanze del resort di Praia da Luz. Inoltre si ritiene che altre persone possano essere al corrente dei fatti e conoscano il luogo in cui il corpo della bambina è stato sepolto: per questo motivo nelle ultime ore è stato lanciato un appello a chiunque abbia informazioni a proposito.

I crimini commessi dal presunto rapitore di Maddie

Christian Brückner è già stato condannato 17 volte in Germania per reati legati alla pedofilia, ma anche per furto e crimini legati al traffico di droga. Ha avuto i primi problemi con la legge a 17 anni, per abusi su una bambina. Del 1995 si è trasferito in Portogallo, dove per 12 anni si è procurato da vivere attraverso le rapine e i proventi del commercio di sostanze stupefacenti. In tutto questo tempo è stato arrestato più volte per i reati compiuti: l’ultima volta è accaduto a Milano, il 28 settembre del 2018. Quel giorno il tedesco, che da qualche tempo risiedeva senza fissa dimora in Italia, si era recato al consolato tedesco di via Solferino, per denunciare lo smarrimento del passaporto.

All’uscita aveva trovato i carabinieri ad aspettarlo per eseguire un mandato di arresto europeo, perché doveva ancora scontare una condanna di sei anni e dieci mesi per traffico di droga: nessuno all’epoca pensava che potesse essere coinvolto nella sparizione di Maddie McCann.