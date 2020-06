La pandemia da Coronavirus prosegue la sua corsa in tutto il mondo, il tutto nonostante la situazione si vada normalizzando in Europa. A livello globale i casi di positività al virus hanno oltrepassato la soglia degli 8.176.296 di persone, compresi i 443.765 individui che - purtroppo - hanno perso la vita. È quanto emerge dagli ultimi dati diffusi dalla Johns Hopkins University. I risultati dell'università americana indicano che al momento le persone guarite in tutto il mondo ammontano a 3.956.537.​ Ciò nonostante si teme un ulteriore possibile diffusione del contagio e questo sta provocando sentimenti di psicosi e paura e numerose ulteriori restrizioni in molti paesi, dalla Cina alla Germania, passando per il Brasile.

La situazione in Cina

A Pechino, capitale della Cina, sono 31 i nuovi casi positivi confermati oggi, mercoledì 17 giugno. Si tratta di persone del luogo che hanno avuto contatto con alcuni asintomatici, così come riportato dalle autorità sanitarie della città. Secondo Pang Xinghuo, vicedirettrice del Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino, non è escluso un ulteriore incremento di contagi. L'aeroporto internazionale di Pechino-Daxing e quello di Pechino-Capitale, i due aeroscali della capitale cinese, hanno cancellato e soppresso (soltanto nella giornata odierna) nel complesso oltre 1.200 voli internazionali a causa della nuova fiammata di contagio da coronavirus che ha colpito la città, quasi il 70% dei voli totali previsti per oggi.

Sospesi anche i collegamenti in autobus da e per gli aeroporti. In tutta la Cina sono stati mobilitati 100 mila operatori sanitari per permettere l'effettuazione dei test (ben 400.000 al giorno).

Il contagio in Brasile

In Brasile la situazione è molto più seria e complessa: solo nelle ultime ventiquattr'ore sono stati registrati ben 1.282 nuovi morti, che hanno portato a 45.241 il totale dei decessi dall'inizio della pandemia.

Secondo i dati resi noti dal ministero della Sanità brasiliano, ad oggi il totale delle persone contagiate ammonta a 923.189, ben 34.918 in più rispetto alla giornata di ieri, martedì 16 giugno. Il ministro della Sanità Eduardo Pazuello ha dichiarato che dallo scoppio della pandemia in Brasile si tratta dell'incremento di casi positivi più elevato mai registrato in un giorno soltanto.

In Germania stop ai grandi eventi

In Germania, il governo tedesco ha deciso di bloccare i grandi eventi che resteranno vietati almeno fino alla fine del mese di ottobre, così come anticipato dall'emittente televisiva NTV. Secondo la televisione tedesca, infatti, questa sarà la decisione di un vertice che si terrà nel pomeriggio di oggi in cancelleria a Berlino tra gli esponenti del Governo guidato da Angela Merkel.