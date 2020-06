Tra i più colpiti dalla crisi conseguente al coronavirus ci sono sicuramente gli studenti dei quinto anno di scuole superiori. Questi hanno dovuto affrontare mesi di didattica a distanza in vista dell'esame di maturità iniziato oggi.

17 giugno, l'inizio degli esami di maturità

Per la prima volta dopo il lockdown, dalle ore 8.30 di questa mattina si sono riaperte le aule in 2.700 licei e istituti per iniziare gli esami di maturità. I giovani maturandi sono stati chiamati a sostenere un colloquio dalla durata di un'ora in presenza di una commissione composta da professori della classe, muniti di mascherine, guanti e gel igienizzante.

Lucia Azzolina, ministra dell'Istruzione, ha affermato che questi esami di Stato non sono una passeggiata e che "non concludono un anno scolastico ma ne aprono uno nuovo" che inizierà il 14 settembre.

I candidati si presentano in media cinque al giorno, solo 15 minuti prima della convocazione e in presenza di un solo accompagnatore. Sono inoltre vietati i festeggiamenti all'uscita. Alcune scuole hanno scelto di sostenere gli esami di maturità all'aperto. Per esempio infatti, al Liceo Kennedy di Roma, l'esame è stato allestito in un gazebo all'esterno dell'edificio. C'è chi invece ha deciso di sostenerlo in aula, alzando le barriere di plexiglas sulle cattedre e sui banchi, poiché è permesso abbassare la mascherina durante il colloquio.

Questa maturità è sicuramente inedita poiché collocata in una condizione di emergenza e per questo è limitata al solo colloquio orale. Secondo questa procedura, il 90% degli studenti avrà terminato l'esame di maturità la prossima settimana.

I commenti dei maturandi

La Repubblica ha riportato vari commenti dei ragazzi all'uscita di alcune scuole d'Italia.

Alcuni affermano che è andata meglio di come pensassero, altri invece che avvertono una sensazione di libertà provata poche volte prima. Altri studenti ancora ritengono che questi ultimi mesi siano stati indimenticabili e che il contributo dei professori è stato molto importante. Qualcuno inoltre ha definito questa esperienza "surreale", "particolare" o addirittura "traumatica".

Un dirigente scolastico di un liceo di Torino ha affermato che la sensazione è quella di trovarsi in un ospedale o in un film.

L'in bocca al lupo per i maturandi è arrivato anche, via Twitter, dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha raccomandato ai giovani di tirare fuori il meglio, in modo da poter essere, in futuro, "i protagonisti di un'Italia migliore".