Un'elefantessa incinta di 2 mesi ha perso la vita in India: ad ucciderla un ananas pieno di petardi che ha mangiato per sbaglio e che le è esploso in bocca, distruggendole la lingua e la bocca stessa e rendendole impossibile il nutrimento. E' successo qualche settimana fa in India, tra il 23 e il 27 maggio: adesso si cercano i responsabili di questo atto di violenza.

Elefantessa uccisa da un ananas esplosiva

Le foto che ritraggono questo esemplare femmina di elefante asiatico hanno fatto il giro del mondo: le immagini mostrano l'elefantessa immobile nelle acque di un fiume nel Kerala dove è rimasta per quattro giorni.

L'animale ha forse trovato sollievo nell'acqua alle ferite riportate a seguito dell'esplosione dei petardi in bocca: pare che i petardi contenuti nell'ananas le abbiano distrutto la bocca e la lingua, rendendo così difficile, o quasi impossibile, il nutrimento.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'esemplare femmina di elefante asiatico si sia diretto verso uno dei villaggi sito nel distretto di Palakkad, nello stato del Kerala, nell’India meridionale: qui vi sono molti terreni agricoli e spesso gli elefanti vi giungono per mangiare quel che trovano nelle coltivazioni. Per queste ragioni gli agricoltori della zona si difendono dagli attacchi degli elefanti, offrendo loro frutta e cibo di vario tipo imbottito di petardi: in questo modo, secondo il loro pensiero, gli animali desistono dall'avvicinarsi alle coltivazioni.

A pagarne le conseguenze è stata questa volta un'elefantessa incinta di due mesi: sembra che le sue grida di dolore abbiano scosso l'intero villaggio del distretto di Palakkad. Successivamente l'elefantessa si è allontanata correndo per le strade del villaggio in preda al dolore che le ha distrutto la bocca e che abbia trovato un po' di sollievo nelle acque del fiume, con lo scopo di salvare il piccolo che aveva in grembo.

Purtroppo, nonostante il pronto intervento dei rappresentanti della forestale locale che hanno cercato di fare di tutto per salvarla, l'elefantessa non ce l'ha fatta e con lei nemmeno il suo piccolino.

L'India ha la più alta popolazione di elefanti asiatici

Mohan Krishnan, un funzionaro forestale del Kerala, ha detto che l'elefantessa uccisa non aveva fatto del male a nessuno, nemmeno quando correva per le strade del villaggio in preda al dolore, mentre un altro, KK Sunil Kumar, ha rivelato alla Bbc: "Abbiamo fatto del nostro meglio per salvare la vita sia della madre che del cucciolo, ma abbiamo fallito".

L'India è il Paese con la più alta popolazione di elefanti asiatici: basti pensare che si contano circa 27 mila elefanti selvatici e 2500 in cattività. Potrebbero sembrare numeri enormi, ma in realtà la specie degli elefanti asiatici è in via di estinzione: la colpa ricade sempre e solo sugli uomini che uccidono questi animali sia per l'avorio che per tenerli lontani dalle loro coltivazioni.