È accaduto in India, nello Stato del Kerala: un'elefantessa di 15 anni, incinta di due mesi, ha ingerito un ananas carico di petardi che gli è esploso in bocca condannandola a morte certa. Le dinamiche esatte dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento ma la polizia ha arrestato una persona ritenuta responsabile dell'incidente.

I giorni di agonia dell'animale

Sono diventate virali le immagini dell'elefantessa agonizzante nelle acque di un fiume indiano; il pachiderma prima di perire con il suo elefantino in grembo avrebbe vissuto ore e ore di agonia.

L'animale, che vagava in libertà in un villaggio della Silent Valley Forest, nel distretto di Pallakad avrebbe mangiato un frutto esplosivo che gli ha causato gravi ferite alla bocca impedendogli così di nutrirsi.

L'elefantessa è comunque deceduta per asfissia, con l’ingresso di acqua nei polmoni in seguito all’esplosione.

A raccontare la triste vicenda è stato Mohan Krishnan, un funzionario della forestale che in un post su Facebook ha precisato che l'esemplare non aveva fatto nulla di male, nemmeno dopo l'attentato subito.

Di fatto il grosso mammifero si era andato a rifugiare nel letto del fiume Valliyar per trovare un po di sollievo dalle ferite dove vi è rimasta per quattro giorni senza mai uscirne.

Le operazioni di recupero

"Quando l'abbiamo vista era in piedi con la testa immersa nell'acqua", ha raccontato Krishnan spiegando che si è cercato di fare il possibile per salvare madre e cucciolo. Gli agenti del corpo forestale del Parco Nazionale infatti avevano elaborato un piano di soccorso per estrarla dalle acque e per portarla in cura in un centro specializzato.

Purtroppo l'elefantessa restia a far avvicinare qualcuno è morta il 27 maggio, poco prima che le operazioni di soccorso potessero aver inizio, tra lo sgomento dei soccorritori che impotenti sul da farsi non hanno potuto far altro che assistere alla sua morte. Le analisi effettuate dopo il recupero hanno confermato che il pachiderma aveva un cucciolo in grembo che avrebbe partorito tra 20 mesi.

L'arresto del responsabile

In India la frutta esplosiva viene usata spesso dai coltivatori come esca per allontanare cinghiali e maiali selvatici che danneggiano i raccolti: da quanto reso noto, il frutto non era destinato dunque al pachiderma.

L'uso di simili mezzi non è comunque legalmente consentito e pertanto le autorità locali, dopo aver effettuato delle indagini, hanno preso in consegna un uomo ritenuto responsabile dell'incidente ponendolo agli arresti: adesso si cercano i complici.

Le guardie forestali della Silent Valley hanno deciso di far cremare l'elefantessa e di spargere le sue ceneri nelle foreste del Parco Nazionale, tra le terre in cui è nata e vissuta in piena libertà.