Antonella Esposito non aveva notizie di suo figlio, Davide Luongo, da due anni. Il giovane, originario di Napoli, era andato a Londra per cercare fortuna come chef. Davide, dopo mesi di silenzio, è stato ritrovato e la madre ha potuto riabbracciarlo. "Sono felice, grazie a tutti" ha detto la donna, che aveva chiesto aiuto allo staff di Chi l'ha visto? sperando di avere notizie sulle sorti di Davide. Federica Sciarelli ha fatto sapere che madre e figlio starebbero tornando a casa insieme. Poco prima che iniziasse il lockdown, Antonella era andata a Londra per continuare le ricerche di Davide, che si erano rivelate infruttuose.

Non appena la donna ha avuto notizie del ritrovamento di suo figlio, la signora Antonella Esposito è tornata in Inghilterra per riportarlo a casa. Il giovane chef ha vissuto per due anni per le strade della metropoli ed ora ha intrapreso un percorso riabilitante. Poche settimane fa, una signora italiana abitante da tempo a Londra, aveva fatto sapere ad Antonella di aver incontrato Davide. La donna aveva detto al ragazzo che sua madre lo stava cercando, ma questi, sorridendo, avrebbe risposto: "Mia madre abita a Buckingham Palace". Il ritrovamento è stato possibile grazie all'operato di 50 persone sui social, che hanno aperto un gruppo volto al ritrovamento di Davide Luongo.

Londra, ritrovato Davide Luongo

Davide Luongo è stato ritrovato. Il giovane chef è tornato a Napoli assieme alla madre, Antonella Esposito. La donna era molto preoccupata, in quanto non riceveva notizie del suo Davide da due anni. Alle telecamere di Chi l'ha visto? la signora aveva espresso il desiderio di festeggiare il compleanno quest'anno assieme a lui.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

L'annuncio del ritrovamento di Davide è stato dato dai familiari dello chef su Facebook, ringraziando le persone che in questi 24 mesi si sono dati da fare nelle ricerche. Originario di Arzano, in provincia di Napoli, Davide Luongo sognava di fare fortuna a Londra, in qualità di chef. Il giovane risultava scomparso dalla città dal 2018.

Mamma Antonella ha fatto numerosi appelli in questo periodo per avere notizie di suo figlio. La donna si era rivolta sia al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, sia a Chi l'ha visto? che in questi ultimi mesi ha parlato spesso del caso.

L'incontro casuale

Il primo avvistamento importante di Davide Luongo a Londra è stato da parte di una signora di origine italiana, abitante a Londra da sempre. La donna, contattando Antonella Esposito, ha affermato di aver chiesto al ragazzo se ricordasse di sua madre, ma questi aveva risposto che lei viveva a Buckingham Palace. Ora è tutto finito. Davide Luongo starebbe tornando a casa in queste ore e presto potrà riabbracciare i suoi cari. La madre ha pubblicato un lungo post di ringraziamenti su Facebook, augurando un "va..." a tutti coloro che le dicevano di lasciar perdere.