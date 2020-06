Ermanno Bragoli ha perso la vita a 61 anni, dopo essere precipitato da un ponte di Vernazza dove era in gita con la compagna per un giro nelle Cinque Terre. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe sporto per guardare una pianta da frutto e sarebbe caduto nella scarpata. L'imprenditore, residente a Lugagnano, in provincia di Piacenza, era molto conosciuto e tutta la comunità è in lutto.

Si sporge per guardare una pianta e scivola: imprenditore di Lugagnano perde la vita

Si è conclusa in tragedia la gita fuori porta di Ermanno Bragoli e la sua compagna Emma. L'imprenditore si concedeva spesso la bellezza delle Cinque Terre, sulla costa ligure, quando riusciva a ritagliarsi un po' di tempo libero, ma sabato sera a Vernazza si è verificato un drammatico incidente che non gli ha dato scampo.

L'uomo ha perso la vita sotto gli occhi della sua compagna di 45 anni, mentre le mostrava una pianta da frutto, probabilmente limoni. Intorno alle 21:00, la coppia stava passeggiando lungo il ponticello di Vernazza per tornare alla macchina e rientrare a Lugagnano dopo una giornata di relax. Bragoli si sarebbe sporto, attratto dal fascino di alcuni frutti che spiccavano per il colore nella sera e avrebbe tentato di scavalcare la recinzione per raggiungere la pianta. L'uomo è scivolato sotto gli occhi impotenti di Emma che lo ha visto cadere nella scarpata fino al torrente sottostante, per un volo di tredici metri. Purtroppo per l'imprenditore non c'è stato niente da fare: i mezzi di soccorso arrivati dopo l'allarme lanciato dalla compagna, hanno solo potuto recuperare il corpo.

Le operazioni da parte del soccorso alpino e dei vigili del fuoco sono durate più di due ore, a causa dell'impervio pendio. Ai carabinieri di Monterosso è affidato il compito di accertare le dinamiche della tragedia, effettuando i rilevamenti del caso. Bisognerà capire se si sia trattato di un gesto azzardato o se la ringhiera abbia avuto qualche cedimento.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Ermanno Bragoli era conosciuto e amato da tutti nel suo paese

La comunità di Lugagnano è in lutto per la perdita di Ermanno Bragoli, imprenditore di un'azienda di autotrasporti insieme al fratello. L'ex sindaco della cittadina, Papamarenghi, ha raccontato al giornale IlPiacenza che conosceva personalmente la vittima: "Era conosciuto in paese come una brava persona e un lavoratore instancabile".

Anche il consigliere comunale, Claudio Marchetti, ha voluto ricordare il suo amico Ermanno che frequentava sin dai tempi della scuola: "Amava stare in gruppo e da giovane era un appassionato di moto da cross". Tutta la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia di Ermanno, un uomo a cui tutti volevano bene.