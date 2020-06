Jas Waters, sceneggiatrice di This Us e Kidding, si è spenta a 39 anni. Secondo quanto riportato dal Daily Mail e People, si sarebbe trattato di un gesto volontario. La notizia è stata pubblicata dagli autori della serie televisiva This Is Us e si è diffusa rapidamente sui social, con il dolore di molti colleghi e attori, tra cui Jim Carrey.

Il cinema piange la scomparsa prematura di Jas Waters, sceneggiatrice di talento

La sceneggiatrice Jas Waters è scomparsa all'età di 39 anni. Il decesso della donna, secondo quanto riportato dalla stampa americana, sarebbe dipeso da un gesto estremo. In seguito agli aggiornamenti arrivati dallo studio di medicina legale di Los Angeles, si è stabilito che la causa del decesso è stata l'impiccagione, un gesto estremo che la giovane donna avrebbe compiuto di sua volontà.

La triste notizia, partita dagli autori della serie tv, ha fatto rapidamente il giro del mondo e centinaia di messaggi di cordoglio sono arrivati da parte di fan e colleghi della sceneggiatrice.

Jim Carrey, protagonista di una delle serie di Jas Waters, addolorato per la perdita

"Jas ha lasciato il segno in tutti noi ed in tutto il mondo dello spettacolo" scrivono gli autori di This Is Us sul profilo Twitter della serie tv, "Era una narratrice brillante e una forza della natura". Al messaggio dedicato a Jas Waters si sono aggiunti Mandy Moore, Chrissi Metz e Susan Kelechi Watson che hanno ricordato il grande talento della sceneggiatrice. Migliaia di fan hanno voluto omaggiare la giovane scrittrice delle loro serie preferite, riempiendo i social di foto e frasi affettuose.

Anche Jim Carrey, protagonista della recente serie televisiva "Kidding - Il fantastico mondo di Miister Pikies" ha espresso un suo pensiero. L'attore che nella seria interpreta il ruolo di un padre che deve elaborare la perdita di suo figlio, ha voluto dedicare un messaggio su Instagram alla sua cara amica e collega.

Allegando una foto che li ritrae insieme sorridenti, Jim Carrey ha ricordato la giovane sceneggiatrice delle serie tv a cui ha lavorato: "Sono profondamente dispiaciuto di apprendere la notizia della scomparsa dell'editrice e scrittrice di Kidding".

Prima di lavorare come sceneggiatrice, Jas Waters lavorava come editorialista per la rivista Vibe e aveva un suo sito web di intrattenimento.

Con il nome di Jas Fly, ha recitato in The Gossip Game, una serie televisiva incentrata sul lavoro di blogger e altre figure mediatiche del mondo musicale. Oltre a This is Us e Kidding, Jas ha lavorato per The Breaks e Hood Adjacent With James Davis, Er, Save the last dance e per il film What men want del 2019. Lascia un vuoto enorme nel mondo dello spettacolo.