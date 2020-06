Avrebbe spinto la fidanzata dagli scogli di Nisida, piccola isola appartenente all'arcipelago delle Flegree, al culmine di un litigio. Gennaro Maresca, 24enne di Fuorigrotta, è stato arrestato. Amanda, 22enne originaria di Caserta, si trova adesso ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Napoli.

La cena in riva al mare e la lite

Secondo una prima ricostruzione, mercoledì 10 giugno Gennaro e Amanda avevano raggiunto Nisida, per trascorrere una serata con alcuni amici. Tutti insieme hanno cenato in un locale, ma a un certo punto la coppia si sarebbe allontanata dalla comitiva e avrebbe iniziato a discutere.

Al culmine di una lite, in preda all'ira, il 24enne avrebbe spinto la ragazza dagli scogli. Amanda è caduta nelle acque gelide.

Alcune persone che, trovandosi nelle vicinanze, si sono accorte di quanto accaduto, si sono gettate in acqua per prestare soccorso alla 22enne, mentre altri hanno avvertito il 118. Il primo a prestarle soccorso, secondo la testimonianza raccolta da Fanpage, è stato Francesco, un giovane infermiere che si trovava sul posto con un gruppo di amici. Le avrebbe dunque praticato le prime manovre di respirazione in attesa dell'ambulanza. I medici del 118 sono poi riusciti a stabilizzarla e l'hanno trasportata d'urgenza al Secondo Policlinico di Napoli, ma le sue condizioni sono ancora molto gravi ed è in pericolo di vita.

Arrestato il fidanzato

Gennaro Maresca, autotrasportatore nell'azienda di famiglia, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Poggioreale. Dovrà rispondere della pesante accusa di tentato omicidio. Salvatore, Il fratello maggiore del 24enne, però, non vuole credere che Gennaro abbia voluto fare intenzionalmente del male ad Amanda.

"Non l’ha spinta per farla cadere", ha dichiarato con gli occhi lucidi. Quest'ultimo, facendo riferimento ai video girati e postati sui social poco prima della tragedia, ha spiegato che i due fidanzati sembravano tranquilli e sereni come sempre. "Si stavano divertendo con gli altri: non c’era alcun problema o segnale di tensione tra loro" ha spiegato, sottolineando di aver fatto vedere i filmati ai carabinieri.

Poi ha aggiunto: "Sembra che la discussione sia nata per motivi di gelosia. Da quanto ci hanno riferito, quanto accaduto potrebbe essere legato ad un messaggio arrivato sullo smartphone di lei. Poi, si sono allontanati per chiarire, ma è scoppiata la lite". Salvatore ha descritto il fratello come un giovane serio, tranquillo ed innamorato. "Ci tiene ad Amanda ed è geloso - ha concluso spiegando però che in questo caso, la gelosia non c'entra nulla con la violenza". Tuttavia, la posizione di Gennaro - al vaglio degli inquirenti - non è molto chiara. Infatti, quando la ragazza sarebbe caduta in mare, lui non avrebbe fatto nulla per aiutarla e si sarebbe allontanato.