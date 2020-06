Dramma nel Padovano, lungo le sponde del fiume Brenta: martedì pomeriggio, verso le 17, un bambino di 11 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto mentre giocava con i due fratelli – la più grande di 15 anni e il minore di otto – nelle campagne tra i comuni di Piazzola e Grantorto. Improvvisamente il piccolo è caduto in acqua e, nonostante i tentativi della sorella di trattenerlo, è stato trascinato via dalla corrente, particolarmente impetuosa, a causa delle abbondanti piogge dei giorni passati. Il corpo del bimbo è stato ritrovato dai soccorritori due chilometri più a valle, quando ormai non c’era più niente da fare.

La tragedia si stava per ripetere qualche ora più tardi, quando la madre della giovane vittima, una donna di 52 anni di origine marocchina, sconvolta per la perdita del figlio, ha cercato di suicidarsi, buttandosi in un canale vicino alla propria abitazione. Per fortuna questa volta l’immediato intervento dei presenti ha evitato che accadesse il peggio.

Il bimbo è caduto nel fiume mentre giocava con i fratelli

Nel pomeriggio una donna del posto ha dato per prima l’allarme, segnalando al 112 che il bambino era scivolato nel fiume. In pochi minuti sono accorsi sul luogo dell’incidente i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Poco dopo il corpo del piccolo è stato individuato e ripescato circa due chilometri più a valle, nei pressi del ponte in località Carturo.

Nonostante i disperati tentativi di rianimarlo non c’è stato nulla da fare: il piccolo era morto annegato. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe finita nell’acqua nel tentativo di recuperare la palla con cui stava giocando insieme ai fratelli. Questa versione iniziale è stata poi corretta dai militari dell'Arma: visto il bel tempo, i tre fratelli stavano giocando in costume da bagno, lungo la sponda fangosa del Brenta, quando un tratto della riva avrebbe improvvisamente ceduto, e il piccolo sarebbe scivolato nell’acqua.

A quel punto la sorella maggiore avrebbe cercato di aiutarlo, non riuscendo però a salvarlo, a causa della forte corrente del fiume. Così i due giovanissimi, rimasti sull’argine, non hanno potuto fare altro che assistere impotenti alla tragedia.

Il gesto inconsulto della madre del bimbo annegato nel fiume

Poche ore dopo la famiglia marocchina del bimbo di 11 anni ha rischiato di vivere un secondo dramma. Infatti la madre del piccolo ha compiuto un gesto inconsulto, dovuto alla disperazione per la perdita del figlio: si è gettata nel canale che scorre accanto all’abitazione in cui vive e si è lasciata andare. Tuttavia l’immediato intervento di parenti e vicini è stato provvidenziale. Qualcuno si è buttato nel corso d’acqua, profondo circa un metro e mezzo, e ha salvato la donna, che è stata subito accompagnata al pronto soccorso da un’ambulanza: la signora si è ripresa e adesso versa in condizioni non gravi.

Il precedente: il ragazzo annegato venerdì scorso nel fiume Agno

La giovane vittima era nata in Italia a Cittadella: circa trent’anni fa i suoi genitori si erano trasferiti in Italia dal Marocco e si erano stabiliti a Grantorto, dove il piccolo andava a scuola. La famiglia si è ben integrata nel paese, dove Il padre lavora come bracciante agricolo: grande cordoglio per la morte del bambino è stato espresso dalle istituzioni e dalla gente comune.

Negli ultimi giorni si era verificata un’analoga vicenda di Cronaca Nera, sempre in Veneto. Infatti venerdì scorso un adolescente di 13 anni era morto a Cornaredo Vicentino in circostanze molto simili: era annegato, dopo essere stato portato via dalla corrente lungo il fiume Agno.

Anche quella volta il ragazzo era caduto in acqua, mentre giocava insieme ad alcuni compagni di scuola, lungo l’argine.