Una bambina di undici mesi di Castelnovo Bariano, in provincia di Rovigo, ha perso la vita in casa dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso nella giornata del 6 giugno. Ashley Mary Beba Prini si è sentita improvvisamente male. Nell'abitazione della piccola è intervenuto il 118 che ha provato in tutti i modi a rianimarla, ma per lei non c'è stato niente da fare. La Procura di Verona indaga sul reato di morte come conseguenza di altro reato.

Castelnuovo Bariano: si indaga sul decesso improvviso di una bambina di undici mesi

Una terribile tragedia ha travolto una famiglia di Castelnuovo Bariano, cittadina tra la bassa veronese e la provincia di Rovigo.

Ashley Mary si è spenta improvvisamente a undici mesi nella sua casa. La bambina, quinta di cinque figli, avrebbe compiuto un anno il prossimo luglio.

La madre e il padre della bambina, il 6 giugno, avevano notato dei malesseri nella figlia, per questo motivo l'avevano accompagnata al pronto soccorso di Legnago, in provincia di Verona. Ashley Mary presentava vomito e diarrea ed è stata dimessa poco dopo con la diagnosi di gastroenterite. Nella tarda mattinata del 7 giugno, però, le sue condizioni di salute sono improvvisamente aggravate. I genitori hanno chiamato il 118: "La bimba è fredda, la mamma sta facendo la respirazione bocca a bocca" avrebbe detto il padre disperato agli operatori. I medici del Suem sono intervenuti in soccorso alla bambina, ma dopo aver tentato di rianimarla per più di un'ora, per lei non c'è stato più niente da fare.

La piccola Mary Ashley era stata dimessa dall'ospedale per una gastroenterite il giorno prima

Nell'abitazione in cui si è consumata la tragedia sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Castelmassa, chiamati dai sanitari dopo il decesso della bambina. Le forze dell'ordine hanno provveduto nel pomeriggio a sequestrare la cartella clinica.

La Procura della Repubblica di Verona sta portando avanti le indagini per capire cosa possa essere successo alla piccola Ashley Mary. I genitori sono stati ascoltati a lungo dai carabinieri per ricostruire le ultime ore vissute dalla bambina di undici mesi.

La salma è adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il reato sulla quale si sta indagando è quello di morte come conseguenza di altro reato. La comunità di Castelnovo Bariano è profondamente scossa per il dramma che ha colpito e stravolto gli equilibri di una famiglia con cinque figli, di padre italiano e mamma rumena.