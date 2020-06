Negli Stati Uniti continuano le proteste per la morte di George Floyd, il 46enne ucciso dalla polizia di Minneapolis il 25 maggio scorso. Oggi, 9 giugno, saranno celebrati i suoi funerali a Houston, in Texas, la città in cui era nato. E proprio a poche ore dal funerale di Floyd, in rete circola un nuovo video che riprende l'uccisione di un 28enne nel New Jersey sempre ad opera delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferiscono i media internazionali la vittima si chiamava Maurice Gordon. L'uomo era disarmato ed è stato fermato dalla polizia per eccesso di velocità. Nei frame ripresi dalla telecamera di sicurezza installata sull'auto della polizia si vede l'agente che invita l'uomo a sedersi in auto in attesa del carro attrezzi.

Gordon avrebbe tentato quindi di sedersi due volte al posto di guida: a quel punto l'agente reagisce e usa lo spray urticante per fermare il 28enne, poi la seconda volta lo caccia fuori dall'abitacolo e durante una colluttazione spara al suo indirizzo sei colpi di pistola. Gordon è morto sul colpo.

Poliziotto sospeso dal servizio

Il video è stato diffuso dall'attorney general del New Jersey, che adesso sta indagando sull'episodio. La vicenda risalirebbe al 23 maggio, due giorni prima che scoppiasse il caso Floyd. In attesa dell'esito delle indagini il poliziotto autore dell'episodio è stato sospeso dal servizio. La clip dura circa 30 minuti e, all'inizio, il fermo sembra un'operazione di routine.

Subito dopo l'agente offre al 28enne una mascherina, dandogli un passaggio nella concessionaria d'auto più vicina dal momento che la sua vettura era rimasta in panne. Dopo una ventina di minuti però Gordon si toglie la cintura ed esce dall'automobile. Qui la vicenda comincia a prendere una piega diversa.

Il poliziotto grida alla vittima di rientrare, poi i due sembrano azzuffarsi e all'improvviso si sentono i colpi dell'arma da fuoco. Secondo quanto riferito dall'attorney general, Maurice Gordon era originario di Poughkeepsie, cittadina nello stato di New York.

Terzo video che mostra violenze nei confronti degli afroamericani

In queste ultime settimane in tutto il mondo si stanno verificando manifestazioni di protesta per fermare le violenze e il razzismo dei poliziotti bianchi sulla minoranza afroamericana. Quello che mostra la morte del 28enne è il terzo video che riprende un episodio del genere. Nelle scorse settimane ha fatto discutere la vicenda accaduta il 3 marzo scorso a Tacoma, dove il 33enne Manuel Ellis venne ucciso dagli agenti durante un controllo. Anche in quest'ultimo caso, come in quello di George Floyd, la vittima è morta per ipossia (mancanza di ossigeno), in quanto uno dei poliziotti intervenuti avrebbe usato una tecnica di stretta con le gambe.

La polizia ritiene che il 33enne stesse infastidendo gli automobilisti di passaggio, prima di scagliarsi contro gli agenti.