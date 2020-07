Una donna di 44 anni avrebbe minacciato di togliersi la vita nella giornata di ieri, domenica 12 luglio, a Brindisi. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la signora ha raggiunto un terrazzo situato al settimo e ultimo piano di un palazzo nel pieno centro del capoluogo di provincia adriatico, precisamente tra via Bernardo De Rojas e via Taranto. Alcuni residenti hanno notato che la donna era seduta su un cornicione con le gambe penzoloni nel vuoto e quindi hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del comando provinciale, insieme agli agenti della polizia locale e ai carabinieri.

La donna ha poi fatto rientro autonomamente in casa

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online Brindisi Report, i pompieri hanno raggiunto il terrazzo in modo di far ragionare la signora. Lei stessa poi, in maniera del tutto volontaria, ha deciso di desistere dai suoi propositi e ha fatto rientro presso la propria abitazione. Nel frattempo le autorità, intervenute sul luogo del fatto di cronaca, hanno preso tutte le misure necessarie a scongiurare conseguenze peggiori in caso la signora fosse caduta da quell'altezza. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda, le generalità della donna che avrebbe minacciato di lanciarsi nel vuoto non sono state rese note, questo in modo da proteggere sia la sua identità sia quella dei suoi famigliari.

Non sono stati resi noti neanche i motivi che avrebbe portato la 44enne a pensare di compiere questo gesto che sarebbe potuto sfociare in una tragedia. Quando i vigili del fuoco sono saliti sul terrazzo hanno tentato anche di afferrare la signora al fine di metterla in salvo.

La 44enne trasportata in ospedale

Dopo aver messo in salvo la signora (che comunque non ha riportato alcuna conseguenza fisica) sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 44enne all'ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Il tempestivo intervento degli abitanti della zona, insieme a quello delle forze dell'ordine e dei pompieri, ha sicuramente impedito che una tranquilla domenica di metà luglio potesse trasformarsi in tragedia.

Il giornale online Brindisi Oggi informa che l'episodio si è verificato intorno alle ore 10 del mattino nei pressi di via Taranto, a quell'ora molto affollata in quanto una delle arterie stradali principali del centro storico di Brindisi. Non è escluso che, non appena gli inquirenti avranno terminato le indagini, sul caso possano conoscersi ulteriori dettagli. Il fatto è dunque ancora tutto da chiarire.