Vittorio Sgarbi torna a scontrarsi con un virologo. Stavolta tocca a Guido Silvestri, ma l'oggetto del contendere non sono questioni di natura scientifica. Il professore della Emory University di Atlanta è finito nel mirino del deputato per aver scelto di non partecipare ad un convegno in Senato sul Coronavirus. Tra i due si è innescato un meccanismo di botta e risposta sui social.

Silvestri replica a Sgarbi su Facebook

Guido Silvestri, oltre che uno scienziato di fama nazionale, è diventato famoso per le sue 'Pillole di ottimismo'. Una rubrica del suo profilo Facebook, arrivata a diventare una pagina Facebook di successo, per la capacità di dispensare belle notizie anche nei giorni più duri della pandemia in Italia.

Vittorio Sgarbi lo avrebbe invitato a partecipare in videoconfenza al suo convegno in Senato. Il rifiuto ha portato il critico d'arte a definire Guido Silvestri "meschino". Termine che ha generato la reazione del diretto interessato che ha poi spiegato i motivi del suo diniego alla partecipazione virtuale. "Dice che sono meschino - ha detto - perché mi sono rifiutato di andare ad un convegno in cui partecipano soggetti che propagano nozioni pseudo-scientifiche". Lo scienziato, inoltre, pone in evidenza come forse secondo Sgarbi non ci sarebbe la libertà di scegliersi i propri interlocutori. "Dopo questo insulto di motivi per non andarci, a quel convegno, sono due, non uno".

Sgarbi risponde nudo a Silvestri

A Vittorio Sgarbi il rifiuto di Guido Silvestri non è andato giù. Il critico d'arte ha inteso puntualizzare alcuni aspetti che, a suo avviso, lo scienziato non avrebbe colto. Non prima, però, di aver sottolineato il fatto che, nonostante la sua assenza, le opinioni del professore faranno parte del dibattito grazie al fatto che saranno lette nel corso del convegno.

La replica di Sgarbi è maturata con un video, in cui il deputato si è presentato senza vestiti . "Rispondo nudo, non devo nascondere niente. La verità è nuda".

Dopo la premessa, ha iniziato a rivolgersi a Guido Silvestri. "Non le ho chiesto di scegliersi gli interlocutori, né le ho proposto un dibattito. Le ho proposto di dire ciò che ogni giorno scrive".

E contesta la definizione data degli altri aspetti. "Sono soggetti - ha chiarito - che hanno dato le loro opinioni, non nozioni pseudoscientifiche. Se qualcuno tra loro lo ha fatto, potrà essere denunciato. Lo hanno fatto con me i suoi amici, o meno amici, del Patto Trasversale per la Scienza scambiando opinioni con verità".

"Non è venuto - ha concluso rivolgendosi a Silvestri - per antipatie personali che io giudico meschine".