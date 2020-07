La morte di Mauro Pamiro, insegnante 44enne con la passione per la musica, è un vero e proprio giallo. L'uomo è stato trovato senza vita lunedì 29 giugno in un cantiere edile di Sabbioni, quartiere del centro storico di Crema. La moglie, Debora Stella, è stata iscritta nel registro degli indagati con la pesante accusa di omicidio. Anche la trasmissione "Chi l'ha visto?", in onda ogni mercoledì sera su Rai 3, si è occupata dell'inquietante caso di Cronaca Nera.

Il caso di Mauro Pamiro a Chi l'ha visto?

Nella puntata di ieri, mercoledì 8 luglio, di Chi l'ha visto?' Federica Sciarelli ha dedicato ampio spazio alla misteriosa morte di Mauro Pamiro, docente dell'Itis di Crema, rinvenuto dagli operai di un cantiere in via Mazzoleni, nel cuore della città.

Un'inviata del programma ha anche raggiunto il papà del 44enne nella sua casa di Crema. L'uomo, ha spiegato che Mauro e Debora, sposati da 11 anni, erano una coppia felice e si amavano molto. “Il loro rapporto era idilliaco - ha riferito - Li vedevo sbaciucchiarsi in continuazione: erano molto affettuosi".

Poi, ha ricordato di aver visto il figlio, per l'ultima volta, la sera del 26 giugno. "Lui e Debora - ha spiegato - sono passati sotto casa, erano in bicicletta. Mauro, ha rispettato le distanze per evitare il contagio sul coronavirus, Sabato, alle 20.30, mia moglie gli ha telefonato, poi, quando domenica, mia moglie lo ha richiamato lui non ha risposto".

Le foto postate sui social dalla moglie di Mauro

Secondo quanto ricostruito finora, Mauro e la moglie Debora, avrebbero trascorso il pomeriggio di sabato con alcuni amici. Intorno alle 18, però, l'insegnante, reduce dagli esami di Maturità, si è avviato, da solo verso casa, dicendo di sentirsi stanco.

Quando la consorte è a sua volta ritornata a casa, però, Mauro non c'era. La donna, una grafica pubblicitaria 40enne, tuttavia, inspiegabilmente, non ha avvertito nessuno e non ha sporto denuncia. Anzi, domenica 28 giugno, ha aggiornato la sua immagine di copertina di Facebook e ha postato una misteriosa foto rappresentante un'area boschiva .

"Dove si trova questo posto?" - si è chiesta la redazione di "Chi l'ha visto?" - ha a che fare con la morte di Mauro?". Nei commenti, un amico della donna, le aveva domandato "Dove sei?". "Non lo so nemmeno" gli aveva risposto, poco dopo, Debora.

Debora Stella, al momento, risulta indagata a piede libero. La sua versione dei fatti non ha pienamente convinto gli inquirenti e, appena sarà possibile, verrà riascoltata. Il suo interrogatorio, però, non è stato ancora fissato in quanto la 40enne si trova ancora ricoverata nel reparto psichiatria dell'ospedale di Crema.

Intanto, gli agenti della squadra Mobile di Cremona e del commissariato di Crema, coordinati dal sostituto procuratore Davide Rocco, stanno scandagliando la vita privata della coppia.

Sembra che Mauro e Debora, da qualche tempo, frequentassero un gruppo dedito alla scienza spirituale.