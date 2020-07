A Bra, in provincia di Cuneo, i genitori del bambino annegato in seguito alla caduta in una piccola piscina gonfiabile, hanno acconsentito alla donazione degli organi. È stata una scelta dolorosa, ma che permetterà ad altri tre piccoli pazienti di condurre una vita normale. L'espianto degli organi è avvenuto all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

I genitori del bambino annegato in piscina decidono di donare gli organi

I genitori hanno sperato fino all'ultimo che il loro bambino si salvasse, ma non c'è stato niente da fare e, dopo tre giorni dall'incidente, sono stati costretti a dire addio al piccolo.

La coppia ha firmato l'autorizzazione per la donazione degli organi. Un gesto coraggioso che potrà ridare il sorriso a tre bambini e alle loro famiglie. L'ospedale che si è occupato dell'espianto è stato il Regina Margherita di Torino, lo stesso che ha prestato soccorso al bimbo. Gli organi, immediatamente, sono stati trasferiti al "Papa Giovanni XXIII" a Bergamo e al "Gaslini" a Genova.

La tragedia è avvenuta a causa di una piscina gonfiabile

L'incidente, che ha tolto la vita a un bambino di soli 21 mesi, è avvenuto a Bra, comune della provincia di Cuneo. Dai fatti è emerso che, attorno all'ora di cena, il piccolo stava giocando assieme al suo fratellino di 4 anni nel giardino della sua abitazione.

Sembra che, all'improvviso, si sia avvicinato alla piccola piscina gonfiabile e sia sporto al suo interno. L'acqua era poco profonda, all'incirca mezzo metro, ma questo non ha impedito al piccolo di perdere conoscenza e di rimanere per alcuni minuti in apnea.

I famigliari, dopo essersi accorti dell'incidente, hanno prestato subito soccorso al bambino e hanno chiamato l'ambulanza.

Sul luogo è accorsa anche una vicina che di professione fa l'infermiera. La donna ha immediatamente praticato il massaggio cardiaco.

Il trasporto in ospedale in elicottero

Il bambino è stato trasportato in ospedale da un elicottero. A prestare soccorso immediato sono stati i medici dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

Il cuore sembrava desse segnali positivi in quanto aveva ricominciato a battere, ma dall'encefalogramma era emersa una situazione più che mai critica: una linea completamente piatta.

Come da prassi, il piccolo paziente è rimasto per 6 ore in osservazione, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Al momento ancora non si conosce la data del funerale, ma il bambino, secondo il volere della famiglia, verrà seppellito, con rito ortodosso, al Campo dei Bimbi a Bra.

Riguardo alla donazione degli organi, i reni sono stati trapiantati presso il "Gaslini" di Genova, mentre il fegato al "Papa Giovanni XXIII" Bergamo.