Da oggi, martedì 14 luglio, sono aperte le vendite dei biglietti del superconcertone intitolato 'Heroes', in programma domenica 6 settembre 2020 alle ore 19:00 presso l'arena di Verona. Si tratta del primo concerto completamente in streaming che vedrà la partecipazione di ben trentaquattro artisti della musica italiana che si esibiranno sul palco in uno show musicale della durata di oltre cinque ore di granzi canzoni Live. Un'iniziativa unica nel suo genere, uno spettacolo interattivo e sorprendente, destinato ad entrare a far parte della storia della musica italiana dal vivo.

Gli artisti presenti

Sul palco saliranno numerosi artisti, cantanti ed interpreti del panorama musicale italiano. Si tratta di un evento straordinario quanto rivoluzionario e originale, uno dei progetti più ambiziosi che il mondo musicale italiano abbia mai concepito ed ideato negli ultimi anni. Ecco alcuni nomi dei partecipanti che già hanno dato la propria adesione allo show musicale: i Pinguini Tattici Nucleari, Tommaso Paradiso, Francesca Michielin, il vincitore di Sanremo 2020 Diodato, Ghali, Salmo, Levante, Fedez, Elodie, Coez, Achille Lauro, Aiello, Gazzelle, Gaia, Mahmood, Anna, Marracash, Random, Willie Petoye, Brunori Sas, i Subsonica, Madame, Shiva, Nitro, Gemitaiz e Madman, Eugenio in via di Gioia, Coma Cose, Afterhours, Priestess, Marlene Kuntz, Franco 126, Frah quintale, Margherita Vicario.

Come partecipare al concerto

Per poter assistere al concerto e partecipare direttamente da casa ad uno dei più grandi show musicali degli ultimi tempi basterà acquistare sin da subito l'accesso in streaming, al costo di soli 9,90 euro più un euro di commissioni di servizio. Da oggi e sino al 31 agosto è prevista anche una speciale promozione denominata 'Iniziamo il futuro insieme' che permetterà di acquistare due biglietti al prezzo di uno.

Lo spettacolo in streaming sarà visibile attraverso internet collegandosi al sito web Futurissima.net, oppure attraverso l'applicazione mobile A-Live, scaricabile in forma gratuita sia su Google Play per i dispositivi android, sia su Apple Store per I-phone e I-Pad. L'iniziativa ha anche una finalità solidale: il ricavato del concerto Heroes, infatti, sarà devoluto, al netto dei costi di produzione, in beneficenza per il fondo “Covid-2019 - Sosteniamo la musica” di Music Innovation Hub, istituito da FIMI, Spotify, AFI, Assomusica, NUOVOIMAIE e PMI e rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia.

La scelta dell'arena di Verona come location non è casuale: non poteva esserci, infatti, luogo migliore per celebrare il ritorno della grande musica dal vivo.