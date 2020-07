Un ragazzo di 23 anni originario delle isole San Salvador è stato aggredito e accoltellato su un bus del servizio pubblico urbano a Milano nella serata di ieri, 12 luglio. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, l'episodio è avvenuto sulla linea 93, poco dopo la partenza dal capolinea di Lambrate. Quando il bus è arrivato alla fermata di via Valvassori Peroni, all'angolo con via Bassini, un gruppo di circa dieci soggetti, tutti cittadini stranieri, è entrato nel mezzo e si è subito diretto verso il 23enne. La vittima è stata colpita con quattro fendenti che gli hanno provocato profonde ferite al torace, al collo e alla schiena.

Soccorsi intervenuti immediatamente

Sul luogo del fatto di cronaca sono subito intervenuti i soccorsi. Dal vicino ospedale San Raffaele è giunta un'ambulanza insieme a un'automedica. I sanitari, dopo aver stabilizzato il 23enne, lo hanno condotto in codice rosso in ospedale. Nella mattinata di oggi, lunedì 13 luglio, la vittima ha lasciato il reparto di terapia intensiva, dove il 23enne è stato ricoverato subito dopo l'aggressione. Al momento le sue condizioni sono gravi. Sul bus sono intervenuti gli agenti della squadra mobile di Milano, coordinati da Marco Calì. Gli inquirenti in queste ore stanno cercando gli aggressori del giovane, che subito dopo il misfatto hanno fatto perdere le proprie tracce dileguandosi per le vie del capoluogo lombardo.

L'episodio si è verificato intorno alle ore 21:20. Chi indaga sta cercando anche di capire se tra gli aggressori e la vittima ci sia stato poco prima un diverbio, da cui poi è scaturito il relativo accoltellamento. Gli investigatori stanno indagando anche sul passato del 23enne salvadoregno. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ansa, il ragazzo aggredito si trovava in compagnia di altri tre amici.

Probabilmente, anche ascoltando loro, gli inquirenti potranno avere un quadro chiaro di cosa sia veramente accaduto.

Visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza

Per dare un nome e un volto agli autori dell'aggressione la polizia sta visionando in queste ore i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona di via Valvassori Peroni ma soprattutto da quelle che si trovano presso lo scalo ferroviaria di Lambrate.

Quanto successo ieri sera a Milano non è il primo episodio del genere che si verifica in zona. Sempre nel capoluogo meneghino, nella giornata del 7 giugno scorso, un uomo di 29 anni è stato accoltellato e ucciso su un filobus della linea 91. L'episodio era avvenuto in via Ercole Oldofreddia, così come riferisce la testata giornalistica locale online Milano Today.