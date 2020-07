C'è stato un furto a casa di Pasquale Apicella, l'agente scelto che ha perso la vita a 37 anni mentre svolgeva il suo lavoro a Capodichino, lo scorso aprile. I ladri hanno portato via un go kart che l'uomo aveva regalato a suo figlio.

Ladri in casa di Lino Apicella, l'agente deceduto in una rapina: portano via il regalo per suo figlio

La moglie dell'agente Pasquale Apicella ha denunciato il furto subito nella loro casa a Villaricca: "Non so quando è accaduto", ha spiegato la donna che non si recava presso l'abitazione da due mesi. Forzando la saracinesca, i malviventi hanno svuotato il garage, portando via diversi beni di valore affettivo.

In particolare, i ladri hanno sottratto un go kart che Lino Apicella aveva regalato al figlio Thiago e che aveva fatto modificare appositamente per il bambino. Come spiegato dalla signora Giuliana a Fanpage, il figlio non riusciva a mettere i piedini sui pedali e per questo motivo l'agente aveva modificato il mezzo per far sì che lui potesse guidarlo. "Non ho foto e non avendo foto non è facile da rintracciare", ha raccontato la donna dispiaciuta. Gli investigatori sono al lavoro per riuscire a risalire agli autori del furto, ma per adesso non hanno nessuna testimonianza utile a risolvere il caso. Nessuno dei vicini, infatti, si è accorto di quanto stesse accadendo e non si sa con esattezza quando è avvenuto il fatto.

La moglie Giuliana su Facebook: 'Mi hanno portato via anche questo'

Sul suo profilo Facebook, la vedova dell'agente Lino Apicella ha portato avanti una sorta di diario dopo la perdita che l'ha colpita. Qui, attraverso pensieri e ricordi rivolti al marito, la donna ha condiviso con i seguaci il suo dolore per la tragedia vissuta.

Nel suo ultimo post, la donna ha ripercorso il significato degli oggetti che erano in quel garage e che la coppia aveva scelto insieme nel suo percorso di vita.

"Mi hanno portato via anche questo", ha scritto Giuliana.

Pasquale Apicella, agente scelto, era a bordo dell'auto che è stata speronata da alcuni banditi in via Abate Minichini, a Napoli. La volante era arrivata per sventare una rapina alla filiale del Credit Agricole, ma l'auto dei rapinatori era giunta con violenza, provocando lo scontro, il decesso di Apicella e il ferimento dell'altro agente.

Per l'ultimo saluto a Pasquale, nella Chiesa Evangelica di Secondigliano erano presenti, oltre alla moglie e ai familiari della vittima, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, il governatore della Campania, De Luca e il ministro dell'interno, Giuliana Lamorgese.