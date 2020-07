Tre giovani, che nell'ultimo fine settimana sono stati in vacanza sull'isola di Capri, in provincia di Napoli, sono stati trovati positivi al Coronavirus: la notizia è confermata anche dall'Asl partenopea. Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, i tre facevano parte di una comitiva di otto ragazzi. La positività è stata riscontrata prima in uno di loro, il quale, una volta tornato nella Capitale, ha cominciato ad avvertire i sintomi tipici dell'infezione, soprattutto la febbre. A questo punto le autorità sanitarie hanno proceduto a effettuare i tamponi su tutta la comitiva, trovando altri due ragazzi contagiati dal virus.

Adesso sono state avviate tutte le procedute di contact tracing utili a capire gli spostamenti effettuati dai giovani turisti e quindi a isolare, a scopo precauzionale, le persone che sono entrate in contatto con loro.

I ragazzi forse hanno fatto una tappa nel Cilento

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online Napoli Today, probabilmente i tre ragazzi trovati positivi, prima di arrivare a Capri hanno effettuato insieme al resto della comitiva una tappa nel Cilento. Su questi particolari si conosceranno sicuramente ulteriori particolari nelle prossime ore. Altre due persone, invece, sono state trovate negative ad Anacapri. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica in Campania, nella giornata di ieri 22 luglio sono stati individuati 19 nuovi casi di infezione: si tratta del dato più alto dallo scorso mese di giugno, quando era scoppiato un focolaio in alcune palazzine di Mondragone, in provincia di Caserta.

La situazione negli ospedali

Secondo Napoli Today al Cotugno di Napoli attualmente ci sarebbero 13 degenti: di questi, dieci positivi accertati al Coronavirus, mentre altre tre solo sospetti. Di quelli conclamati, tre sarebbero più gravi. La situazione è comunque monitorata dall'Asl e dalle autorità regionali e governative.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Al Covid center, situato presso l'Ospedale del mare, ci sono sei pazienti ricoverati: quattro di loro sono arrivati da poco tempo.

Ad oggi in tutta la Campania ci sono circa 300 persone ricoverate a causa del Coronovirus: in Italia la pandemia sembra essere sotto controllo ma i governatori invitano a non abbassare la guardia.

Come riporta Sky tg 24, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sta pensando di firmare un'apposita ordinanza con cui mira a chiudere tutte quelle attività commerciali in cui dipendenti e clienti non usano le mascherine.