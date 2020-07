Un uomo di 74 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 12 luglio, sulla spiaggia di San Pietro in Bevagna, località turistica situata sulla costa ionica pugliese in provincia di Taranto.

Secondo quanto riferiscono i media locali, pare che l'anziano si fosse recato insieme ai parenti sulla spiaggia di via Borraco per trascorrere una giornata al mare. All'improvviso però il 74enne ha accusato un malore: immediatamente chi si trovava insieme a lui ha chiamato i soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo indicato, anche se nonostante vari tentativi di rianimazione l'uomo ha perso la vita.

Manovre di rianimazione durate mezz'ora

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online La Voce di Manduria, i sanitari del 118 hanno cercato di rianimare per circa mezz'ora l'anziano, che ormai non dava più segni di vita. Alla scena hanno assistito anche gli stessi parenti della vittima e i numerosi bagnanti che affollavano il litorale tarantino. Quando sono arrivati i soccorsi, inoltre, l'uomo era già andato in arresto cardiaco. A uccidere il 74enne sarebbe stato un infarto.

Sul posto, come accade sempre in questi casi, sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno proceduto ai rilievi del caso e ad ascoltare i testimoni. Il fatto di cronaca è avvenuto precisamente tra la zona della pineta e la piazza delle Perdonanze, appunto a San Pietro in Bevagna, una delle marine di Manduria.

La vittima originaria di Francavilla Fontana

La testata giornalistica Brindisi Report informa che il 74enne deceduto ieri pomeriggio sulla spiaggia di San Pietro in Bevagna era originario di Francavilla Fontana, località situata in provincia di Brindisi. Dell'accaduto è stato anche informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto, che dopo le formalità di rito ha riconsegnato la salma dell'anziano ai suoi famigliari in modo da poter svolgere i funerali.

La salma è stata portata via dal personale dell'agenzia funebre nella disperazione dei famigliari e fra lo sconcerto degli altri bagnanti.

Quanto accaduto ieri in provincia di Taranto non è il primo episodio del genere che si verifica nel corso di questa estate in Puglia. Il 2 luglio scorso, sempre un anziano di 74 anni, originario di Ugento, è deceduto a causa di un malore mentre si trovava sulla spiaggia di Torre San Giovanni, in provincia di Lecce.

In quell'occasione l'uomo era entrato in acqua per fare un bagno, ma pochi minuti più tardi alcuni bagnanti lo hanno visto galleggiare ormai esanime.