Negli ultimi attimi della sua vita, Naya Rivera ha pensato a mettere in salvo suo figlio, un bambino di quattro anni, prima di sparire nelle acque del lago Piru in California. Durante una breve conferenza stampa lo sceriffo della contea di Ventura, Bill Ayub, ha dato la notizia del ritrovamento del corpo dell’attrice 33enne di cui si erano perse le tracce mercoledì scorso e ha fornito i primi elementi su quello che potrebbe essere accaduto durante la tragica gita in barca. Ayub ha voluto chiarire come nessun elemento lasci pensare a un gesto volontario da parte dell’interprete: si sarebbe trattato di una tragica fatalità.

In seguito al rinvenimento, il corpo di Naya è stato trasferito in elicottero nella città di Ventura, dove avverrà l’identificazione ufficiale e sarà effettuata un’autopsia per chiarire meglio la dinamica dei fatti.

Le prime ricostruzioni di quanto accaduto a Naya Rivera

Il ritrovamento dei resti di Naya Rivera è avvenuto all’alba di lunedì 13 luglio, cinque giorni dopo il salvataggio del figlio dell’attrice, Josey Hollis Dorsey, rimasto solo sulla barca che la madre aveva affittato. Infatti il noleggiatore, non vedendoli rientrare, era andato a cercarli e aveva trovato il piccolo che dormiva a bordo dell’imbarcazione, ormai alla deriva nella parte più a nord del lago Piru, situato nel parco nazionale di Los Padres, a circa un’ora di automobile da Los Angeles.

Il bambino, che era in buone condizioni di salute, ha spiegato agli investigatori di aver nuotato con la madre, che lo aveva aiutato a risalire a bordo; ma a quel punto il piccolo si era voltato e l’aveva vista finire sott’acqua. “Probabilmente Naya ha consumato tutte le proprie forze per riportare il figlio sulla barca e non ha avuto più energie per salvare se stessa” ha spiegato lo sceriffo Ayub.

Le ricerche del corpo di Naya sono durate cinque giorni

Lo scorso 8 luglio l’attrice e il figlio erano andati a nuotare da soli in una parte del lago caratterizzata dalla presenza di una fitta vegetazione subacquea. Con ogni probabilità la donna, che non indossava il giubbotto di salvataggio, è annegata e il suo corpo è rimasto a lungo intrappolato tra le alghe, prima di tornare in superficie, dove è stato ritrovato dopo alcuni giorni.

I sommozzatori avevano perlustrato quell’area, ma non erano riusciti a individuare la salma dell’interprete, a causa dell’acqua torbida. Infatti il lago è stato setacciato da dozzine di subacquei, muniti di sonar e di macchinari in grado di sondare il fondo, mentre elicotteri e droni ne hanno ispezionato la superficie. Nelle ultime ore la polizia è riuscita a capire dove intensificare le ricerche anche grazie a una foto scattata durante la gita in barca e inviata da Naya ai familiari, che mostrava sullo sfondo un'insenatura, prontamente identificata.

Naya Rivera è la terza star di Glee a morire in circostanze drammatiche

Naya Rivera era diventata celebre per aver interpretato nella serie tv Glee in onda sulla Fox per sei stagioni, dal 2009 al 2015, la parte di Santana Lopez, cheerleader omosessuale nella William McKinley High School di Lima nell'Ohio.

Un personaggio molto amato, che a detta di molti esponenti della comunità Lgbt aveva avuto un impatto positivo sugli adolescenti. Purtroppo l’attrice è la terza protagonista del celebre programma a morire in circostanze drammatiche. Per una tragica coincidenza il corpo di Naya è stato ritrovato nel giorno del settimo anniversario della scomparsa di Cory Monteith, stroncato da una overdose di alcol ed eroina a 31 anni, nel 2013, a Vancouver in Canada. Un terzo interprete di ‘Glee’, Mark Salling, che Naya Rivera aveva frequentato per un breve periodo, si è tolto la vita nel 2018 a 35 anni, un anno dopo essersi dichiarato colpevole delle accuse di possesso di materiale a luci rosse con minori.