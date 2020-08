Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, si dice molto preoccupato per la situazione sanitaria italiana, dove negli ultimi giorni sono ricominciati a crescere i contagi da Coronavirus. Secondo il professionista il nostro Paese non è ancora fuori pericolo e se si continua in questa maniera sarà inevitabile istituire dei nuovi lockdown a livello locale. Miozzo sostiene che rilassarsi ora sarebbe un grave errore. "Ricordiamoci che questa è una malattia maledetta. Quando colpisce può far male" - così ha dichiarato il coordinatore del Cts in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Miozzo: 'Mi preoccupa il senso di onnipotenza dei giovani'

Agostino Miozzo è preoccupato anche per il comportamento che stanno assumendo i giovani nei confronti della pandemia. Sempre secondo quanto dichiarato dal professionista, i ragazzi mostrano un "senso di onnipotenza". Per questo il Cts e le autorità governative continuano a raccomandare il rispetto delle misure minime di sicurezza, come il distanziamento sociale. Gli assembramenti, per Miozzo, dovrebbero essere limitati, questo perché il virus circola ancora. "Se ci faremo sfuggire nuovi focolai avremo guai seri" - così ha dichiarato ai media il coordinatore del Cts. L'aumento dei contagi, sempre da quanto si apprende dalle parole del professionista, sarebbe dovuto anche alla riapertura delle frontiere europee.

Dall'estero, infatti, sono giunti diversi giovani di rientro dalle vacanze. "Possiamo anche bere lo spritz, ma se ci ammucchiamo non ci sarà scampo" - così continua Miozzo nel corso della sua intervista al Corriere. L'uomo informa che, quando si è deciso di riaprire al pubblico le discoteche, ai gestori sono state chieste regole severe.

Il coordinatore del Cts ha dei dubbi che quando si vada a ballare si rispetti la distanza minima di sicurezza.

In Italia nella giornata di ieri 12 agosto 481 nuovi casi

Nel nostro Paese, come nel resto del mondo, la pandemia avanza e continua a mietere vittime e diffondere contagi. Solo il 12 agosto nel nostro Paese si sono registrati 481 nuovi casi di infezione da coronavirus.

Vista la situazione epidemiologica il Governo sta studiando dei provvedimenti specifici per aumentare il numero dei tamponi rapidi negli aeroporti. Alcune regioni hanno reintrodotto misure restrittive, come è avvenuto nelle scorse ore in Puglia. Qui il Presidente Michele Emiliano, dopo che la regione ha registrato 33 nuovi contagi, ha emanato una nuova ordinanza in vigore da oggi 13 agosto che obbliga i cittadini ad indossare la mascherina anche in luoghi all'aperto e nelle discoteche, e comunque dove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico.