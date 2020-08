Un incendio ha distrutto una Fiat Punto parcheggiata in via Napoli a Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo, in provincia di Brindisi. Il rogo si è verificato nella notte appena trascorsa, tra il 13 e il 14 agosto. Secondo quanto riferiscono i media locali erano le 2:50 quando una guardia giurata, che stava effettuando un giro di controllo all'interno della marina, ha notato le fiamme fuoriuscire dal veicolo, di proprietà di un piastrellista. Immediata è stata la chiamata ai vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, che sono giunti in pochi minuti e hanno spento l'incendio, mettendo anche in sicurezza l'area.

Sull'episodio indagano i carabinieri

Le fiamme e il trambusto hanno svegliato i villeggianti, che si sono precipitati in strada cercando di capire quello che stava avvenendo. Il fuoco si è propagato in pochi secondi, avvolgendo completamente la Fiat Punto fino a lambire anche una Volvo parcheggiata lì vicino. Il denso fumo scaturito dalla combustione ha danneggiato il prospetto di un'abitazione, annerendolo in parte. Nessuna conseguenza per gli abitanti dell'edificio. Al momento è da accertare con precisione l'origine del rogo, per cui bisogna capire se si tratti di un evento doloso oppure accidentale. Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti anche i carabinieri, a cui spetterà adesso il compito di chiarire quanto avvenuto nella notte a Torre San Gennaro.

La testata locale Brindisi Report ha pubblicato le foto dell'intervento dei pompieri: nelle immagini si vede l'auto completamente distrutta e la facciata dell'abitazione annerita dal fumo fino al primo piano.

Situazione tornata alla normalità

Adesso nella zona in cui si è verificato il rogo la situazione è tornata alla normalità.

Come già detto in precedenza l'incendio della vettura non ha provocato nessun danno alle persone che abitano in zona. Torre San Gennaro è una delle marine che si trovano sul litorale sud di Brindisi e in questo periodo estivo è molto frequentata sia dai turisti che dalle persone che abitano nella zona.

Per motivi di privacy le generalità del piastrellista proprietario del veicolo non sono state rese note. Quanto accaduto nella notte appena trascorsa non è l'unico episodio del genere che si verifica in Puglia in questi giorni. Il 23 luglio scorso due auto andarono a fuoco di notte nel pieno centro di Brindisi, precisamente nei pressi dell'antica chiesa di San Benedetto. Anche in quel caso il tempestivo intervento dei vigili del fuoco evitò conseguenze ulteriori agli edifici che si trovavano lì vicino.