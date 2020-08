Sabato 1° agosto sulla riviera romagnola, una turista austriaca di 45 anni ha dato alla luce un bambino nel bagno di uno stabilimento balneare. Il fatto è accaduto precisamente a Cattolica, in provincia di Rimini.

Dopo il parto, la donna e il piccolo hanno avuto delle complicazioni e un'infermiera presente in spiaggia è accorsa in loro aiuto. "Quando il neonato ha emesso il suo primo vagito, è stato un momento di grande emozione per me", ha dichiarato l'operatrice sanitaria.

Il momento del parto

Secondo le testimonianze di alcuni presenti, una donna 45enne austriaca che si trovava ai bagni Carlo di Cattolica, intorno alle ore 18 si è recata nella toilette dello stabilimento, apparentemente senza alcuna urgenza.

Proprio qui però, da sola, ha dato alla luce il proprio settimo figlio.

Qualcuno ha udito le grida, ha raggiunto la donna e l'ha trovata esangue, mentre il neonato sembrava inizialmente non respirare. Ne è seguito qualche minuto di caos: c'è chi ha allertato i soccorsi e chi ha usato gli altoparlanti dello stabilimento per chiedere se per caso tra i bagnanti ci fosse qualche medico o infermiere.

Un'infermiera accorre in loro soccorso

Al grido d'aiuto ha risposto Barbara Di Pardo, un'infermiera dall'Inail di Pesaro, residente a San Giovanni in Marignano, la quale ha raccontato: "Ero sotto il mio ombrellone, quando una signora ha iniziato a correre sulla spiaggia, gridando che una donna aveva partorito in bagno e che il piccolo non respirava.

Mi suonava strano, ma ho deciso di andare a controllare". La stessa ha spiegato di essersi recata nella toilette e di aver trovato una "scena da film horror": la mamma era piena di sangue, mentre il neonato sembrava immobile.

Barbara Di Pardo spiega di aver notato che la donna aveva strappato il cordone ombelicale e aveva riposto il bambino in un asciugamano, con una lucidità incredibile.

E allora è entrata in azione: ha girato il neonato, l'ha massaggiato un po' e ha constatato che respirava. "Un bel bambino, a occhio sui tre chili e non riportava segni di traumi. La signora non l'aveva fatto cadere".

L'infermiera salva la partoriente

Una volta constatato che il piccolo stava bene, l'infermiera si è preoccupata per la mamma, la quale - secondo il suo racconto - aveva perso troppo sangue ed era distesa per terra: "Non ce la faceva neanche a parlare, aveva il polso molto debole ed era visibilmente provata.

Ho fatto quello che potevo per arrestare l'emorragia". Nel frattempo il bagnino le forniva, man mano, le indicazioni che il 118 gli stava comunicando telefonicamente. "Poi è arrivata l'ambulanza", ha dichiarato l'infermiera.

La donna austriaca e il neonato sono stati poi trasportati nell'ospedale di Rimini, dove sono risultati essere fuori pericolo.