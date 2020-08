Si è abbassato leggermente il numero dei contagiati da Coronavirus nella giornata di domenica 30 agosto. I numeri emergono dal consueto bollettino ufficiale che il ministero della Salute pubblica tramite il proprio sito ufficiale: sono 1365 i nuovi positivi, mentre erano stati 1444 nella giornata precedente. Per quanto riguarda i decessi, invece, sono quattro le persone decedute (+1 rispetto al giorno prima). Tuttavia, secondo quanto si apprende dai dati ufficiali, anche il numero dei tamponi è stato inferiore: in 24 ore sono stati effettuati 81.723 test, contro i 99.108 di ieri. Incremento anche per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva (+7), per un totale di 86.

Le Regioni col più alto tasso di incremento dei positivi sono la Campania (+270) e la Lombardia (+235). Nessuna Regione ancora a contagi zero, anche se Molise e Basilicata hanno registrato un solo caso.

Coronavirus, la Campania è la Regione che ha registrato più positivi il 30 agosto

Delle 270 persone che sono risultate positive al coronavirus in Campania, 125 sono soggetti rientrati dalle vacanze in Sardegna e da Paesi stranieri. Il totale dei contagi in Campania dall'inizio della pandemia, dunque, sale a 6.882. Fortunatamente nessun decesso si è verificato in Regione, mentre i guariti sono 16. Nelle ultime ore si è registrato un aumento dei casi in particolar modo nella zona di Posillipo, che assieme a Vomero e Chiaia sono risultate tra le zone a maggior incidenza epidemica (con 18/24 casi ogni 10.000 abitanti).

Lombardia con altri 235 positivi, 156 nel Lazio

Nella giornata di domenica 30 agosto in Lombardia sono stati registrati 235 casi di positività al coronavirus. Tre i morti nella regione lombarda, ma è in aumento anche il numero dei guariti (+48). Aumenta leggermente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (20, +2 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 194 (+9). Nella regione Lazio, invece, su circa 13.000 tamponi effettuati, si sono registrati 156 positivi, di cui 71 a Roma. Fermi a zero i decessi. Anche nel Lazio, il 55% dei nuovi casi riguardano persone che sono rientrate da fuori e il 40% riguarda coloro i quali hanno fatto ritorno dalla Sardegna.

Dopo Campania, Lombardia e Lazio, per numero di contagi, seguono il Veneto e l'Emilia Romagna con un +109. Sono 98 i casi registrati in Toscana, 69 in Puglia, 60 in Piemonte, 53 in Liguria; 34 casi registrati in tre regioni (Sicilia, Abruzzo e Calabria), 31 in Umbria, 22 in Sardegna, 16 in Friuli Venezia Giulia, 15 nelle Marche, otto sia a Trento che a Bolzano. due i positivi, invece, in Valle d'Aosta, mentre le due sole Regioni a contare un solo contagio sono il Molise e la Basilicata.