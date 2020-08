Da quanto scritto il 26 agosto da Il Corriere della Sera, sarebbero peggiorate le condizioni di salute del barman del Billionaire di Porto Cervo, il locale di proprietà di Flavio Briatore da cui sarebbe partito uno dei focolai di Coronavirus che si sono sviluppati in Sardegna negli ultimi giorni. L’uomo, che ha 59 anni, era ricoverato da tre giorni nel reparto Malattie Infettive dell’Aou di Sassari, dopo essere risultato positivo al tampone per la Covid-19. Sin da subito i medici avevano riscontrato come il dipendente del Billionaire presentasse i sintomi caratteristici della malattia: infatti gli hanno immediatamente somministrato alti flussi di ossigeno per facilitargli la respirazione.

Poi, però in seguito all’aggravamento del quadro clinico, si è deciso di trasferirlo in terapia intensiva, dove è sottoposto a ventilazione assistita mediante intubazione.

Fino ad oggi sono 58 i casi di positività nel Billionaire

Quelle del barista del Billionaire risulta essere il caso più critico considerando le 58 persone risultate fin qui positive: sono stati 87 i tamponi eseguiti in seguito alla notizia del focolaio scoppiato tra le mura del celebre locale sardo di Flavio Briatore. Tutto è cominciato alcuni giorni fa quando sei dipendenti sono risultati infettati dalla Covid-19: a quel punto tutto lo staff è finito in auto-isolamento. Il Billionaire intanto aveva già cessato la propria attività lo scorso 17 agosto, dopo poco più di un mese di apertura, per protestare contro le nuove misure, volte a proteggere dal Coronavirus dipendenti e avventori, emanate dal governo Conte e dal sindaco di Arzachena.

Dopo quello del Billionaire, si teme il moltiplicarsi dei i focolai in Sardegna

Adesso le autorità temono che il numero di contagi possa salire ulteriormente in Sardegna. Infatti il Billionaire non è stato l'unico locale ad aver registrato positivi al virus. Anche il Sottovento Club di Porto Cervo ha deciso di cessare le attività, dopo che i sintomi del Covid-19 hanno colpito un dipendente e il gestore della storica discoteca, considerata una tra le più esclusive in Costa Smeralda.

Sono risultati positivi anche tre membri dello staff del celebre Yacht Club Costa Smeralda di Porto Cervo. Il circolo ha fatto sapere che nelle ultime ore sono stati effettuati 101 tamponi, non solo tra gli ospiti della struttura, ma anche per 88 dipendenti. Si è deciso di procedere con le analisi dopo che, nei giorni precedenti, alcuni frequentatori abituali della struttura erano stati trovati positivi al rientro dalle vacanze in Sardegna.

Infine, dopo quattro casi accertati fra i clienti del centro vacanze Isuledda di Cannigione, sono partiti i controlli sui circa 150 dipendenti del villaggio turistico, disposti dalle autorità sanitarie locali.

Lo scontro tra Flavio Briatore, proprietario del Billionaire, e il sindaco di Arzachena

Tra le persone risultate positive al Coronavirus, in seguito all’esplosione del focolaio del Billionaire, c’è il noto proprietario del locale, Flavio Briatore, anche lui finito in ospedale al San Raffaele di Milano, dove versa in condizioni non gravi. La scorsa settimana Briatore aveva violentemente criticato il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda per alcune misure restrittive adottate contro il Covid-19, come quella di imporre ai pubblici esercizi di interrompere la musica a mezzanotte, in caso di diffusione all’aperto, e all’una, quando è diffusa all’interno.

L’imprenditore aveva detto che a suo avviso la situazione in Costa Smeralda fosse meno critica di quanto l’ordinanza facesse intendere: ma nel giro di pochi giorni Briatore è stato smentito dai fatti, tanto che oggi la decisione del primo cittadino appare come inevitabile.