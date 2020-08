Eliana Michelazzo è stata trasportata in ambulanza in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni. Dopo essere tornata dalle vacanze in Sardegna ed aver scoperto di essere positiva al Coronavirus, le condizioni di salute della manager dei vip sono peggiorate, al punto che, nella mattinata del 28 agosto è stata trasportata in ambulanza in ospedale.

Eliana Michelazzo positiva al Covid: condizioni peggiorate

Eliana Michelazzo ha trascorso le sue vacanze in Costa Smeralda. Nella giornata di giovedì 27 agosto aveva comunicato ai suoi follower di aver ricevuto l'esito del tampone e di essere risultata positiva alla Covid.

Nel messaggio pubblicato sulle sue storie Instagram, Eliana aveva scritto di avere qualche lieve sintomo, tra cui il mal di testa, spossatezza, perdita dell'olfatto e tanto sonno: ''Mi sono messa in quarantena non appena rientrata dalla Sardegna per il mio bene e per il rispetto di tute le persone che mi stanno accanto. La notizia è stata pubblicata frettolosamente sul web senza darmi il tempo di comunicarvelo di persona.''

Non tutte le persone frequentate da Eliana Michelazzo in Sardegna sono risultate positive

Eliana Michelazzo ha avuto una vita sociale attiva durante le sue vacanze in Sardegna, ma ha tenuto a precisare che non tutte sono risultate positive: ''Non facciamo di tutta l'erba un fascio.

Un consiglio voglio darvelo: fate il tampone''. Il messaggio di Eliana era proseguito, avvertendo i suoi follower che avrebbe rifatto l'esame dopo due settimane circa e avrebbe aggiornato i suoi fan. Dopo aver specificato di aver contratto il Covid, la Michelazzo non si è mostrata sui social e le sue condizioni sono peggiorate, al punto da essere trasportata in ambulanza all'ospedale Umberto I di Roma.

Durante la vacanza in Sardegna, Eliana ha frequentato il Billionaire di Flavio Briatore.

La sera di Ferragosto Eliana Michelazzo è stata al Billionaire

Come specificato da Eliana Michelazzo, la sera di Ferragosto la manager dei vip si è recata nel locale dell'ex marito della Gregoraci: ''La gente era ammassata, non si respirava, si sudava.

Io ad un certo punto mi sono spaventata''. A detta di Eliana la sera del 15 agosto, nel locale di Briatore c'erano tante persone e faceva molto caldo. La Michelazzo ha inoltre specificato che al rientro dalle vacanze, durante il viaggio in traghetto da Olbia, non le è stato fatto il tampone e a Civitavecchia ha dovuto attendere quattro ore per farlo. Al momento non sono trapelate ulteriori notizie in merito alle condizioni di salute della Michelazzo, ma si sa soltanto che è stata trasportata d'urgenza in ambulanza in ospedale. Non resta che attendere qualche informazione in più sulle condizioni di Eliana.