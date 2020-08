Un bambino di 5 anni ha aperto la portiera dell'auto in corsa di suo padre ed è caduto per strada in provincia di Oristano. Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso presso l'ospedale Brotzu di Cagliari, ha riportato diverse ferite, ma fortunatamente non risulta in pericolo di vita. Dalle indagini è emerso che il bambino non indossava la cintura di sicurezza e si sta indagando per valutare la posizione del padre.

Il bambino di 5 anni era in auto con suo padre e per sbaglio è caduto in strada

I fatti si sono svolti in provincia di Oristano, sulla strada provinciale 35. Un bambino di 5 anni originario di Santu Lussurgiu stava viaggiando in auto con suo padre quando ha aperto lo sportello.

La velocità della vettura ha portato il bambino a cadere sull'asfalto ed essere colpito dallo pneumatico posteriore della macchina. Sul luogo dell'incidente, la strada che collega Modolo a Magomadas, sono arrivati i soccorsi dopo la chiamata al 112 da parte di un uomo che ha assistito alla scena. Il piccolo ha presentato una frattura al femore e diverse contusioni alla gamba a causa dell'impatto con l'asfalto e con la ruota dell'auto.

Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso a Cagliari, dove è ricoverato

Dopo un intervento sul posto, la piccola vittima è stata trasferita con l'elisoccorso del 118 presso la struttura ospedaliera di Cagliari, Brotzu. Da quanto si apprende secondo le prime informazioni, le condizioni del bambino non sarebbero preoccupanti e sono tenute sotto costante osservazione dai medici.

Da quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, il piccolo paziente è ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica con 45 giorni di prognosi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Bosa che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. I militari hanno effettuato i primi rilievi opportuni per approfondire l'andamento dell'episodio che avrebbe potuto sfociare in una vera e propria tragedia.

I carabinieri indagano: il piccolo passeggero non aveva la cintura di sicurezza

Secondo una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, il bambino avrebbe aperto la portiera per sbaglio, scambiando il pulsante per aprire il finestrino con la maniglia per l'apertura. Adesso si procede anche per valutare la posizione del padre del piccolo, poiché dalle indagini risulta che Il bambino viaggiasse senza cintura di sicurezza e senza seggiolino, misure obbligatorie fino ai 12 anni, secondo il codice stradale.

Il maggiore Giuseppe Castrucci del comando provinciale di Macomer (Nuoro) ha fatto sapere che per il momento l'ipotesi più accreditata è quella di un incidente casuale non voluto dall'uomo.